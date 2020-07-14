14 Temmuz 2020, Salı
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Son dakika: Rusya'dan Ermenistan ile Azerbaycan'a çağrı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, - sınırındaki çatışmalardan derin endişe duyduklarını belirterek, taraflara "itidal" çağrısında bulundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.07.2020
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Son dakika: Rusya'dan Ermenistan ile Azerbaycan'a çağrı

Peskov, başkent Moskova'da gündeme ilişkin konuları gazetecilere değerlendirdi.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalardan derin endişe duyduklarını belirten Peskov, "Tarafları itidale ve ateşkes süreci çerçevesindeki yükümlüklerine uymaya çağırıyoruz." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, dün Azerbaycan ve Ermenistan mevkidaşlarıyla konuya ilişkin telefon görüşmeleri yaptığını hatırlatan Peskov, ara buluculuk yapmaya hazır olduklarını da vurguladı.

"AYASOFYA'NIN KORUNMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALARDAN MEMNUNUZ"

Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararına da değinen Peskov, "Bu, Türkiye'nin iç işleridir. Buna karışamayız ve karşımayı düşünmüyoruz." ifadesini kullandı.

Ayasofya'nın UNESCO mirası olarak korunmasının önemine dikkati çeken Peskov, Türk yetkililerinin bu yöndeki açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

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