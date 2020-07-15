Bilim Kurulu üyesi açıkladı! Bayramda kısıtlama olacak mı? 31 Temmuz-3 Ağustos'ta sokağa çıkma yasağı var mı?
Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayramda kısıtlama olup olmayacağı merak ediliyor. Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'na 81 il genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara Kurban Bayramı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, bayramda kısıtlama olacak mı? 31 Temmuz-3 Ağustos'ta sokağa çıkma yasağı var mı? İşte merak edilenler...
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Kurban Bayramı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Koronavirüs pandemisi sonrası yurt genelinde birtakım önlemler alınıyor. Kontrollü normal hayata geçiş ile birlikte kısıtlamalar kaldırılmıştı. Yılın ilk dini bayramında 81 il genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Bayrama kısa bir süre kala plan yapan vatandaşlar kısıtlama uygulanıp uygulanmayacağını araştırıyor. Peki, bayramda kısıtlama olacak mı? 31 Temmuz-3 Ağustos'ta sokağa çıkma yasağı var mı? İşte cevaplar...
31 TEMMUZ-3 AĞUSTOS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Şu anda sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı henüz bilinmiyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
BAYRAMDA KISITLAMA OLACAK MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusu üzerine Bilim Kurulu'nda konunun tartışıldığını ve gelecek hafta gelen tabloya göre tekrar konuşulacağını aktardı. Koca; 'Bugün kısmen Bilim Kurulu'nda gündeme geldi. Ama bir öneri noktasına gelmedi. Özellikle önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre netleşmiş olur. Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Bir takım tedbirlerin olabileceği. İl bazında kısıtlamalar söz konusu olabilir.'
"Burada temelde ülke genelinde bir sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Ama bir takım tedbirlerin olabileceği, özellikle il bazında yer yer kısıtlamaların gündeme gelebileceği ve İl bazında vaka artışı söz konusu olursa orada tedbirleri arttırma gerekebilir. İl bazında bir takım kısıtlamalar söz konusu olabilir. Gelecek hafta 'Kurban Bayramı' için tekrar konuşmuş olacağız."
BİLİM KURULU ÜYESİ'NDEN AÇIKLAMA
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara önemli açıklamalar yaptı. Kara, şunları söyledi;
Bayramımız için biraz zamanımız var. Çok irmik bir süreç içerisindeyiz. Rakamların değişimiyle beraber o ilden olası nüfus hareketliliğine. Yani ilden nüfus çıkışı mı olur yoksa girişi mi olur? Hepsini değerlendirmemiz lazım. Bazı illerimizde rakamın çok düşük olduğunu biliyoruz. Daha değerlendirmek için biraz erken. Önümüzdeki hafta illerdeki rakamların ortaya çıkması daha değerlendirici olacak.
Bugün baktığımız zaman İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, biraz Bursa, Gaziantep'te rakamlarımızın yüksek olduğunu biliyoruz. Ama böyle devam eder, ya da vaka azalır... Bir şey söylemek için gerçekten erken. 22-23'den sonra daha netleşmiş olur. 1 hafta öncesinden yani.
İSTANBUL'DA KURBAN SATIŞ VE KESİM ALANLARI HAZIR
Kurban Bayramı'nda yoğunluk beklenen hayvan pazar ve kesim alanlarındaki hazırlıklar, pandemi nedeniyle bu yıl dönüşüme uğradı.
Sağlık Bakanlığınca hayvan satış yerlerine yönelik önlemlerin belirlenmesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan tebliğin ardından ilgili kurumlar ülke genelinde harekete geçti. Pandemi sürecinde geçirilecek Kurban Bayramı'nda, kurban satış alanı bulunan ilçelerde vatandaşlar ile besici ve satıcıların daha sağlıklı ortamda alışveriş yapabilmesi için belediyeler tarafından gerekli önlemler alınıyor.
Sultanbeyli Belediyesi Başkan Yardımcısı Zafer Söğütçü, yaptığı açıklamada, ilçelerde önceki yıllarda da kaymakamlık başkanlığında komisyonların bulunduğunu, rutin ve standart uygulamaların olduğunu hatırlatarak, bu yıl önceki yıllardan farklı olarak ek tedbirler alındığını kaydetti.
Bu kapsamda alanlara sınırlı sayıda kişinin alınacağını, girişte vatandaşların ateşlerinin ölçüleceğini ve dezenfektan kullanılmasının sağlanacağını belirten Söğütçü, kurbanlık getiren kamyon ve tırların da dezenfekte edildikten sonra hayvanların indirileceğini dile getirdi.
Söğütçü, 16 Temmuz itibarıyla hayvan girişlerinin yapılıp, satış alanının faaliyete başlayacağını belirterek, şunları söyledi:
"Her şeyin genelge, yasa ve kurallara uygun olmasını sağlayıp besicilerimizin zorluklarını, sıkıntılarını olabildiği kadar bertaraf edecek şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Şu an itibarıyla çadırlarımız kuruldu. Sadece kesim ünitesiyle ilgili hazırlıklarımız devam ediyor. Yaklaşık bin kadar da kesim yapıyoruz. O da tabii bayramın birinci günü çok ciddi bir iş. Açık alanlarda kesime müsaade edilmiyor. Vatandaşımızın en azından burada güvenli bir şekilde ibadetini yapması için hizmet vermeye gayret ediyoruz."
İlçede 300 çadırlık bir alan oluşturulduğunu ve her çadırın yaklaşık 40 büyükbaş hayvan kapasitesine sahip olduğunu kaydeden Söğütçü, alanda 5 perondan oluşan kesim ünitesinin yer aldığını aktardı.
Söğütçü, pandemi nedeniyle ek tedbirler alındığına değinirken, şu bilgileri verdi:
"Önceki yıllarda da olabildiğince hijyenik şartlarda kurban satış alanı oluşturmaya çalışıyorduk. Bu yıl ilave olarak giriş çıkışları da gerek satış gerekse kesim sürecinde bir miktar sınırlandıracağız. Kesimle ilgili önceki yıllarda bir sınırlamamız yoktu, hatta paylaşma ünitelerimiz vardı masa ve tartılarımızın olduğu, bu yıl onu yapamayacağız. Her kurban kesimi için 3 kadar kişiye izin vereceğiz, onlar kurbanlıklarının kesim sürecini takip edecekler. Daha sonra onların kolayca paylaşmasına olanak sağlayacak biçimde kurbanlık etlerini kendilerine teslim edeceğiz, ama paylaşmayı burada değil ama başka alanda yapacaklar. Çünkü pandemi nedeniyle çok fazla yoğunluk olmasına müsaade edemiyoruz. Her sokağın başında el dezenfektan noktalarımız ve stantlarımız olacak. Giriş çıkışları kontrollü yapacağız, ateş ölçerek ve dezenfekte ederek. Besicilerimize her yıl hediye çantalarımız oluyordu. Bu yıl hediye çantalarımızın içine tulum, çizme, el feneri gibi ihtiyaç duyabileceği malzemelerin yanı sıra el dezenfektanları, maske ve hijyen malzemeleri de dahil edeceğiz."
Belediyenin hemen hemen tüm birimlerinin alanda görev alacağını, ilgili kurumlarla da koordinasyon halinde olduklarını ifade eden Söğütçü, "İlçe Tarım Müdürlüğünün veterinerleri burada görev yapıyorlar. Karantina çadırlarını İlçe Tarım Müdürlüğüne tahsis edeceğiz. Sultanbeyli dışında İstanbul'un farklı bir noktasında kontrolsüz hayvan taşımacılığı olduğunda buraya getirebilmelerine olanak sağlayacağız ki bu genelge ile yapmamız gereken bir iş." dedi.
ESENYURT'TA HER ÇADIRA MUSLUK BAĞLANDI
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren belediyeler, özellikle kurban satış ve kesim alanı bulunan ilçelerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gayret gösteriyor.
Esenyurt'ta belediye tarafından 72 bin metrekare alan üzerine kurulan 200 çadırlık kurban satış ve kesim alanında pandemi nedeniyle önlemler alındı. Kurbanlıklar gelmeden önce alana kurulacak çadırlar arasında 2 metre boşluk bırakıldı. Kurban satıcıları ve alıcılarının el hijyenine dikkat etmesi için her çadıra su hattı çekilerek musluk bağlandı. Kurban pazarının ve kesimhanenin çeşitli yerlerine pandemiyle ilgili bilgilendirme afişleri asan ekipler, yoğunluk yaşanmaması için vatandaşların alana girişini 2 ayrı kapıdan olacak şekilde planladı.
Dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarının yanı sıra zabıta ekipleri, alanda giriş çıkışları kontrol edecek. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de kurbanlıkların alana girişinde ve çadırlara alınmasında küpe ve sağlık kontrolü yapacak.
Hastalıklı kurban satışının önüne geçmek ve Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla belirlenen kurban satış ve kesim alanları dışında satış ve kesim yapılmasına izin verilmeyecek. 7 kapalı pazar ve 1 kesimhanede bayram boyunca veteriner hekimler görev yapacak.
KESİMDE EN FAZLA 3 HAK SAHİBİNİN KURBANIN BAŞINDA BULUNMASINA İZİN VERİLECEK
Kağıthane'de kurban satış ve kesim yerine vatandaşların giriş ve çıkışları tek kapıdan sağlanacak. Her gün pazarı ziyarete gelen vatandaşların ve satış yapanların ateşleri belediyede görevli sağlık personeli tarafından ölçülecek. Girişlerde vatandaşlara kolonya ve maske dağıtılacak. Sağlık personeli, her türlü acil durum için alanda hazır bulunacak. Temizlik ekipleri ise alanda sürekli temizlik ve dezenfekte çalışmaları yaparak, pazarın sağlık açısından güvenliğini sağlayacak.
Kurban pazar alanında vatandaşların ve satıcıların maskesiz dolaşımına, ayrıca el sıkışılarak pazarlık yapılmasına ve kurbanlıkların sergilendiği çadırlarda kalabalık oluşmasına izin verilmeyecek. Pazarın ortak alanlarında kalabalığa engel olunacak. Gerekirse yoğunluğun azalması için kısa süreliğine pazara yeni müşterilerin girmesine izin verilmeyecek.
Kurban kesimi için ilçede bu yıl randevulu çalışma uygulanacak. Satın aldığı kurbanını alanda kestirmek isteyen vatandaşlar önceden randevu alarak kurbanlıklarını kestirebilecek. Kurban kesimi esnasında en fazla 3 hak sahibinin kurbanın başında bulunmasına izin verilecek. Hak sahibi 3 kişi arasında 1,5 metre sosyal mesafe bulunması zorunlu olacak.
ALANLARININ GİRİŞLERİNE DEZENFEKTAN STANTLARI KURULACAK
Üsküdar Belediyesince alanlara girişte vatandaşların ateşleri ölçülecek ve maskesi olmayanlara maske dağıtılacak. Kurban kesim alanlarının girişlerine dezenfektan stantları kurulacak, satış ve kesim alanlarında en az 1,5 metre olacak şekilde fiziki mesafe korunması sağlanacak. Bu alanlarda uzun süre kalınmasına izin verilmeyecek ve temastan uzak durulması sağlanacak.
Yüksek ateş, burun akıntısı ve öksürük şikayeti olan kişilerin alana girişine izin verilmeyecek. Kişisel ve sosyal hijyen kurallarına dikkat edilmesi konusunda gerekli uyarı çalışmaları yazılı olarak çadır girişlerinde yer alacak. Maske, eldiven, mendil gibi kişisel hijyen malzemelerinin kullanıldıktan sonra belirlenen atık kutusuna atılması sağlanacak.
Kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşanın önlenmesi ve Kovid-19 bulaşma riskini en aza indirmek için kesim yerlerine randevulu gidilmesi uygulamasına geçilecek.
Eyüpsultan'da belirlenen kurban satış satış ve kesim alanlarına vatandaşlar kontrollü olarak alınacak, sosyal mesafeye uyulması sağlanacak. Alana maskesiz girişlere izin verilmeyecek ve girişlerde vatandaşların ateşleri ekiplerince ölçülecek.
KURBAN KESİM YERLERİNE İLİŞKİN TEDBİRLER
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunca "Kurban Bayramı ve Öncesinde Hayvan Satış Yerlerine Yönelik Alınması Gereken Önlemler" belirlenip Cumhurbaşkanlığınca hazırlanan "2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ"in 26 haziranda Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatıldı.
İl ve İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen kurban kesim yerlerinin günlük kesim kapasitesi bilgisinin 20 Temmuz tarihine kadar kamuoyuna duyurulacağı belirtilen açıklamada, uygulanacak esaslara ilişkin şunlar aktarıldı:
"Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerlerin sorumluları kurban kesilecek her bir gün için oluşturacakları randevulu kesim bilgisini içeren listeyi kurban kesim yerinin girişinde ve görülebilecek şekilde asacaktır. Ayrıca kurban kesim yerlerinin işletmecileri tarafından her bir kişinin kurban kesim saatine ilişkin randevu bilgisi kurban kesim yerinden hizmet alacaklara SMS yoluyla bildirilecektir.
Kesim işlemlerinin bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için gerekli tedbirler alınacaktır. Kesim yerlerinde kesim yaptırmak isteyen kişilerin talepleri mümkün olduğunca bayramın üç gününe eşit sayıda randevu verilecek şekilde planlanacaktır.
Kurban kesim yerlerinin işletmecileri 30 Temmuz 2020 Arefe günü Kurban Bayramı'nın birinci günü için oluşturulan randevu bilgisini, 31 Temmuz 2020 tarihinde bayramın ikinci günü için oluşturulan randevu bilgisini, 1 Ağustos 2020 tarihinde bayramın üçüncü günü için oluşturulan randevu bilgisini İl/İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonuna bildirecektir.
Kesim yerlerine gelecek kişi sayısının mümkün olduğunca az olmasını sağlamak amacı ile hisse sahipleri dışında kimsenin kurban kesim yerlerine gitmemesi teşvik edilecektir.
Her kurban için hisse başına parçalama işi kurbanı kesen veya parçalama işlemi için görevlendirilen kasap/kurban kesim elemanları tarafından yapılacaktır.
Kurban sahiplerinin kurban kesim yerlerinde bir arada bulunarak parçalama işlemi yapmasına müsaade edilmeyecektir. Kurban sahipleri tarafından kurban parçalanacaksa en fazla üç kişinin maske ve 1,5 metrelik mesafe kurallarına uyarak parçalama işlemini yapmasına müsaade edilecektir.
Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerler dışında çevre ve görüntü kirliliğine neden olacak şekilde yol kenarları, park ve bahçeler, dere yatakları gibi yerlerde kurban kesilmesine kesinlikle müsaade edilmeyecektir."
TEDBİRLERE UYMAYANLARA CEZA
Açıklamada, genelge ile getirilen kurallar çerçevesinde denetimlerin yapılarak tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı bildirildi.