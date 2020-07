Söğütçü, pandemi nedeniyle ek tedbirler alındığına değinirken, şu bilgileri verdi:

"Önceki yıllarda da olabildiğince hijyenik şartlarda kurban satış alanı oluşturmaya çalışıyorduk. Bu yıl ilave olarak giriş çıkışları da gerek satış gerekse kesim sürecinde bir miktar sınırlandıracağız. Kesimle ilgili önceki yıllarda bir sınırlamamız yoktu, hatta paylaşma ünitelerimiz vardı masa ve tartılarımızın olduğu, bu yıl onu yapamayacağız. Her kurban kesimi için 3 kadar kişiye izin vereceğiz, onlar kurbanlıklarının kesim sürecini takip edecekler. Daha sonra onların kolayca paylaşmasına olanak sağlayacak biçimde kurbanlık etlerini kendilerine teslim edeceğiz, ama paylaşmayı burada değil ama başka alanda yapacaklar. Çünkü pandemi nedeniyle çok fazla yoğunluk olmasına müsaade edemiyoruz. Her sokağın başında el dezenfektan noktalarımız ve stantlarımız olacak. Giriş çıkışları kontrollü yapacağız, ateş ölçerek ve dezenfekte ederek. Besicilerimize her yıl hediye çantalarımız oluyordu. Bu yıl hediye çantalarımızın içine tulum, çizme, el feneri gibi ihtiyaç duyabileceği malzemelerin yanı sıra el dezenfektanları, maske ve hijyen malzemeleri de dahil edeceğiz."

Belediyenin hemen hemen tüm birimlerinin alanda görev alacağını, ilgili kurumlarla da koordinasyon halinde olduklarını ifade eden Söğütçü, "İlçe Tarım Müdürlüğünün veterinerleri burada görev yapıyorlar. Karantina çadırlarını İlçe Tarım Müdürlüğüne tahsis edeceğiz. Sultanbeyli dışında İstanbul'un farklı bir noktasında kontrolsüz hayvan taşımacılığı olduğunda buraya getirebilmelerine olanak sağlayacağız ki bu genelge ile yapmamız gereken bir iş." dedi.