Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Kurban Bayramı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Koronavirüs pandemisi sonrası yurt genelinde birtakım önlemler alınıyor. Kontrollü normal hayata geçiş ile birlikte kısıtlamalar kaldırılmıştı. Yılın ilk dini bayramında 81 il genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Bayrama kısa bir süre kala plan yapan vatandaşlar kısıtlama uygulanıp uygulanmayacağını araştırıyor. Peki, bayramda kısıtlama olacak mı? 31 Temmuz-3 Ağustos'ta sokağa çıkma yasağı var mı? İşte cevaplar...

31 TEMMUZ-3 AĞUSTOS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Şu anda sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı henüz bilinmiyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.