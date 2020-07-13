CHP’li Faik Öztrak'tan skandal Ayasofya yorumu: Açarak Cumhuriyeti yok saydınız
Danıştay verdiği kararla milletin gönlünde bir yaraya dönüşen Ayasofya’yı ibadete açtı ve hasreti bitirdi. Günlerdir sevinmiş gibi görünen CHP ise sonunda gerçek yüzünü gösterdi. Milletin sevincine hiç zaman ortak olmayan CHP’nin sözcüsü Faik Öztrak, “Ayasofya’yı açarak Cumhuriyeti yok saydınız.” dedi.
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ayasofya'nın ibadete açılması kararını yorumlayan Faik Öztrak, "Ayasofya'yı açarak Cumhuriyeti yok saydınız." diyerek skandal imza attı.
"YIKILMIŞ OSMANLI'NIN..."
Öztrak, "Yetkinizi kullanmayıp kendi atadığınız hakimlerin arkasına saklanarak bedelini milletimizin ödeyeceği bir hukuki garabete neden oldunuz. Bu kararlar yıkılmış Osmanlı'nın hukukuna dayanarak Cumhuriyet'in hukukunu yok saydı." dedi.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İtalyan Lig partisi lideri Salvini'den Ayasofya skandalı
- AK Parti MYK toplandı
- Bakan Soylu sel bölgesine gitti
- DSÖ'den koronavirüs hakkında korkutan uyarı
- AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP'nin skandal 'Ayasofya' ve '15 Temmuz' açıklamalarına tepki gösterdi
- Sağlık Bakanlığı eş durum tayini 2020!
- Vezneciler hainlerine ceza yağdı
- 15 Temmuz treni sefere hazır
- Rize'de Ağaran Şelalesi taştı!
- Darbenin seyrini değiştiren kahraman
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den sürpriz bakım ürünleri! BİM 14 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- SSK-Bağkur emeklisine çifte bayram! 2020 emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Bayram ikramiyesi kaç para?
- TOKİ Kırıkkale, Aksaray, Bursa kura sonuçları isim listesi sorgulama! 2020 TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir?
- Wayfair ile gündeme gelen adrenochrome nedir, nasıl üretiliyor? Adrenochrome kullanan ünlüler kimler?
- Yüz binlerce çalışana ikramiye! İlave tediye ne zaman yatacak? 2020 3. ve 4. tediye ödeme tarihleri
- Geri sayım başladı! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 MEB LGS tercihleri ne zaman?
- 2019 yılı TSK astsubay dış kaynaktan muvazzaf astsubay alımı 2. grup çağrısı: Kayıt tarihi ne zaman?
- Liste güncellendi! Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 Temmuz evde bakım parası ne kadar?
- 2020'de en çok satan araç modelleri belli oldu! Renault, Fiat, Volkswagen, Opel, Dacia satış rakamları
- Ortaöğretim - Ön lisans KPSS başvurusu ne zaman? 2020 KPSS sınavı ne zaman yapılacak?
- Şampiyon belli oluyor! Survivor ne zaman bitiyor? Survivor 2020 finali ne zaman, nerede yapılacak?
- Son dakika: 15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı var mı? 15 Temmuz resmi tatil mi? Resmi açıklama geldi mi?