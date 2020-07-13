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CHP’li Faik Öztrak'tan skandal Ayasofya yorumu: Açarak Cumhuriyeti yok saydınız

Danıştay verdiği kararla milletin gönlünde bir yaraya dönüşen ’yı ibadete açtı ve hasreti bitirdi. Günlerdir sevinmiş gibi görünen ise sonunda gerçek yüzünü gösterdi. Milletin sevincine hiç zaman ortak olmayan CHP’nin sözcüsü , “Ayasofya’yı yok saydınız.” dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.07.2020 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020
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CHP’li Faik Öztrak'tan skandal Ayasofya yorumu: Açarak Cumhuriyeti yok saydınız

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ayasofya'nın ibadete açılması kararını yorumlayan Faik Öztrak, "Ayasofya'yı açarak Cumhuriyeti yok saydınız." diyerek skandal imza attı.

"YIKILMIŞ OSMANLI'NIN..."

Öztrak, "Yetkinizi kullanmayıp kendi atadığınız hakimlerin arkasına saklanarak bedelini milletimizin ödeyeceği bir hukuki garabete neden oldunuz. Bu kararlar yıkılmış Osmanlı'nın hukukuna dayanarak Cumhuriyet'in hukukunu yok saydı." dedi.

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