Sabah yazarı Engin Ardıç Ayasofya ve Lozan anlaşması konusunu kaleme aldı: Osmanlı’nın intikamı
Ayasofya, Danıştay’ın verdiği karar ile camiye çevrildi ve ibadete açıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da hem Türkiye’ye hem de İslam alemine ilk namazın 24 Temmuz Cuma günü kılınacağının müjdesini verdi. Sabah yazarı Engin Ardıç bu gelişmelerin ardından bugünkü köşe yazısında bu konuya değindi ve Lozan anlaşmasının satırlarında yer alan çarpıcı gerçekleri kaleme aldı.
Sabah yazarı Engin Ardıç'ın yazısından öne çıkan satır başları:
Lozan Antlaşması'nda Türkiye'nin "iç işlerine" ilişkin hiçbir madde yoktur (mübadeleyi saymıyorum)... Müttefikler Türkiye'den bir "Batılılaşma devrimi" yapmasını istemediler.
"ADI KONULMAMIŞ BİR CUMHURİYET YÖNETİMİYDİ"
Aslına bakarsanız "cumhuriyet ilan edilmesini" de istemediler. (Lozan'da imzası bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti zaten adı konulmamış bir cumhuriyet yönetimiydi... Cumhuriyet, antlaşmadan üç ay sonra durduk yerde "ilan" edilmemiş, "tescil" edilmiştir.)
"11 YIL BEKLEDİLER"
Ne bizden ezanı Türkçe okutmayı isteyen vardı, ne de Ayasofya'yı müzeye çevirmeyi... Nitekim Ankara yönetimi ezan için dokuz yıl, müze için on bir yıl beklemiştir…
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