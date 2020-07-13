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Başkan Erdoğan'a çağrı: Ayasofya'da Cuma namazını sizin kıldırmanızı istiyoruz

Başkan , Bediüzzaman 'nin, ''nın açılmasını ben göremeyeceğim. Kabrimden seyredeceğim. Hüsnü görecek' dediği talebesi ve son vekili 'nu aradı. Bayramoğlu'nun 'Cuma namazını sizin kıldırmanızı istiyoruz.' şeklindeki isteğine Başkan Erdoğan gülümseyerek, 'O kadar da değil.' yanıtını verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.07.2020 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020
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Başkan Erdoğan'a çağrı: Ayasofya'da Cuma namazını sizin kıldırmanızı istiyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay tarafından müze statüsünden çıkarılan Ayasofya'yı ibadete açtı.

Dünyada tüm gözler Türkiye'ye döndü. Ayasofya'da kılınacak ilk namaz için de tarih belirlendi: 24 Temmuz. Son dönemde gündemde olan en önemli konulardan biri ise Ayasofya'da ilk namazı kimin kıldıracağı oldu.

Başkan Erdoğana çağrı: Ayasofyada Cuma namazını sizin kıldırmanızı istiyoruz BAŞKAN ERDOĞAN'A ÇAĞRI: AYASOFYA'DA CUMA NAMAZINI SİZİN KILDIRMANIZI İSTİYORUZ

"İLK NAMAZI SİZİN KILDIRMANIZI İSTİYORUZ"
Başkan Erdoğan, Bediüzzaman Said Nursi'nin, "Ayasofya'nın açılmasını ben göremeyeceğim. Kabrimden seyredeceğim. Hüsnü görecek." dediği talebesi Hüsnü Bayramoğlu'nu aradı.

Görüşmede; Bayramoğlu, "Ayasofya'da ilk namazı sizin kıldırmanızı istiyoruz." dedi. Başkan Erdoğan ise bu sözlere "O kadar da değil." diyerek yanıt verdi.

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