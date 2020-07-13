Ayasofya ile ilgili bir açıklama da Almanya'dan: UNESCO'ya haber verilmeliydi

AYASOFYAYI GÖRÜŞTÜLER

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü dünya kültür varlıkları listesindeki bir yapıda yapılacak değişiklikten önce UNESCO nezdinde istişare yapılması gerektiğini ama böyle bir şeyin gerçekleşmediğini ifade etti. İki sözcü de olağan basın toplantılarında bu konuyu ele aldılar.