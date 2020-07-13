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Ayasofya ile ilgili bir açıklama da Almanya'dan: UNESCO'ya haber verilmeliydi

Ayasofya Camii, Danıştay'ın kararı sonrası yeniden ibadete açıldı. Kararın ardından dünyanın farklı ülkelerinden değerlendirmeler gelirken, son açıklama 'dan geldi. Reuters'in aktardığına göre; Alman hükümeti, "'ya haber verilmeliydi" dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.07.2020 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020
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Ayasofya ile ilgili bir açıklama da Almanya'dan: UNESCO'ya haber verilmeliydi

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının ardından bir son dakika açıklaması da 'dan geldi. Reuters'in servis ettiği bilgiye göre; Alman hükümeti yetkilileri konunun 'ya bildirilmesi gerektiğini söyledi.

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Alman hükümetinden bir sözcü Almanya'nın bu "eser" hakkında alınan kararların yakından takip edileceğini ifade etti.

AYASOFYAYI GÖRÜŞTÜLER

Almanya 'ndan bir sözcü dünya kültür varlıkları listesindeki bir yapıda yapılacak değişiklikten önce UNESCO nezdinde istişare yapılması gerektiğini ama böyle bir şeyin gerçekleşmediğini ifade etti. İki sözcü de olağan basın toplantılarında bu konuyu ele aldılar.

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