Ayasofya ile ilgili bir açıklama da Almanya'dan: UNESCO'ya haber verilmeliydi
Ayasofya Camii, Danıştay'ın kararı sonrası yeniden ibadete açıldı. Kararın ardından dünyanın farklı ülkelerinden değerlendirmeler gelirken, son açıklama Almanya'dan geldi. Reuters'in aktardığına göre; Alman hükümeti, "UNESCO'ya haber verilmeliydi" dedi.
YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ
Alman hükümetinden bir sözcü Almanya'nın bu "eser" hakkında alınan kararların yakından takip edileceğini ifade etti.
AYASOFYAYI GÖRÜŞTÜLER
Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü dünya kültür varlıkları listesindeki bir yapıda yapılacak değişiklikten önce UNESCO nezdinde istişare yapılması gerektiğini ama böyle bir şeyin gerçekleşmediğini ifade etti. İki sözcü de olağan basın toplantılarında bu konuyu ele aldılar.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Bakan Soylu sel bölgesine gitti
- Antalya’da korkutan deprem!
- BİM'de salı günü hangi ürünler olacak?
- Sabiha Gökçen metrosunda sona doğru
- Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!
- Muğla’nın ‘Kartal’ı göreve hazır
- İrlandalı turistten Kaymakamlığa ezan dilekçesi
- Gençliğim Eyvah 5. yeni bölüm canlı izle!
- 56 dolara satılmıştı! Gerçek değeri...
- Alanya'da bir otomobil uçuruma yuvarlandı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den sürpriz bakım ürünleri! BİM 14 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- SSK-Bağkur emeklisine çifte bayram! 2020 emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Bayram ikramiyesi kaç para?
- TOKİ Kırıkkale, Aksaray, Bursa kura sonuçları isim listesi sorgulama! 2020 TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir?
- Wayfair ile gündeme gelen adrenochrome nedir, nasıl üretiliyor? Adrenochrome kullanan ünlüler kimler?
- Yüz binlerce çalışana ikramiye! İlave tediye ne zaman yatacak? 2020 3. ve 4. tediye ödeme tarihleri
- Geri sayım başladı! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 MEB LGS tercihleri ne zaman?
- 2019 yılı TSK astsubay dış kaynaktan muvazzaf astsubay alımı 2. grup çağrısı: Kayıt tarihi ne zaman?
- Liste güncellendi! Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 Temmuz evde bakım parası ne kadar?
- 2020'de en çok satan araç modelleri belli oldu! Renault, Fiat, Volkswagen, Opel, Dacia satış rakamları
- Ortaöğretim - Ön lisans KPSS başvurusu ne zaman? 2020 KPSS sınavı ne zaman yapılacak?
- Şampiyon belli oluyor! Survivor ne zaman bitiyor? Survivor 2020 finali ne zaman, nerede yapılacak?
- Son dakika: 15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı var mı? 15 Temmuz resmi tatil mi? Resmi açıklama geldi mi?