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İngiliz işgal kuvvetinin 1919'daki Ayasofya raporu ortaya çıktı!

Danıştay geçtiğimiz günlerde verdiği kararın ardından Ayasofya yeniden ibadete açıldı. simgelerinden biri olan Ayasofya, işgal yıllarında korunması için gösterilen direniş İngiliz işgal kuvvetlerinin raporlarında "Türkler tekrar kilise olmasın diye camiye 200 asker yerleştirmiş" ifadeleri ile yer aldı. Kütahya  Tarih Bölümü'nde öğretim görevlisi Doç. Dr. Gülsüm Polat tarafından paylaşılan belgelerde İstanbul'a ilk gelen İngiliz işgal kuvvet kumandanlığının gözlemi yer alıyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.07.2020 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020
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İngiliz işgal kuvvetinin 1919'daki Ayasofya raporu ortaya çıktı!

Danıştay'ın kararıyla müze kararı iptal edilen Ayasofya Cami tarihin çeşitli safhalarında Müslümanlar tarafından büyük bir direnişle korundu.Bu tarihi olayın İngiliz arşivlerindeki kaydı ise, işgal yıllarında İstanbul'da görev yapan komutanlar tarafından tutuldu. Binbaşı Tevfik Bey ve komutasındaki 200 kişilik taburun tuttuğu nöbet İngiliz arşivlerinde bu belge ile yer aldı.

CAMİLERİ ASKERLER ÖZEL OLARAK KORUDU

İngiliz arşivlerinde yer alan bu mektupta İstanbul'a ilk gelen İngiliz işgal kuvvet kumandanlığının gözlemi yer alıyor. Mektupta Ayasofya'nın tekrar kilise olmasın diye 200 kişilik bir kuvvet tarafından korunduğu bilgisine yer verilirken, camileri koruyan askerlere sık sık rastlanıldığının altı çiziliyor.

CAMİYE YAKLAŞTIRMADILAR

Mektup ile kayıtlara geçen bu olay, 1918 yılında İstanbul'un İtilaf devletleri tarafından fiili işgalinde yaşanıyor. İşgal kuvvetleri Ayasofya'yı ele geçirmek için Ayasofya Camiinin önüne geldiğinde burada nöbet tutan askerler ile karşılaşıyorlar.

İstanbul'un işgali üzerine Ayasofya Camii'ni korumak için İstanbul II. Muhafız alayından Binbaşı Tevfik Bey komutasındaki bir tabur asker camiyi korumakla görevlendiriliyor. İşgalciler Ayasofya'yı bir Fransız birliği ile işgal etmek istediklerinde ise bu birliğin direnişi ile karşılaşıyor.

BİNBAŞI TEVFİK BEY'İN DİRENİŞİ

Fransız birliğinin ısrarı üzerine Tevfik Bey onlara; zorla girmeye kalkarlarsa karşılık verileceğini söyleyerek Ayasofya'yı hiçbir durumda onlara teslim etmeyeceğini söylüyor.

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