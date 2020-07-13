İngiliz işgal kuvvetinin 1919'daki Ayasofya raporu ortaya çıktı!
Danıştay geçtiğimiz günlerde verdiği kararın ardından Ayasofya yeniden ibadete açıldı. İstanbul simgelerinden biri olan Ayasofya, işgal yıllarında korunması için gösterilen direniş İngiliz işgal kuvvetlerinin raporlarında "Türkler tekrar kilise olmasın diye camiye 200 asker yerleştirmiş" ifadeleri ile yer aldı. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tarih Bölümü'nde öğretim görevlisi Doç. Dr. Gülsüm Polat tarafından paylaşılan belgelerde İstanbul'a ilk gelen İngiliz işgal kuvvet kumandanlığının gözlemi yer alıyor.
Danıştay'ın kararıyla müze kararı iptal edilen Ayasofya Cami tarihin çeşitli safhalarında Müslümanlar tarafından büyük bir direnişle korundu.Bu tarihi olayın İngiliz arşivlerindeki kaydı ise, işgal yıllarında İstanbul'da görev yapan komutanlar tarafından tutuldu. Binbaşı Tevfik Bey ve komutasındaki 200 kişilik taburun tuttuğu nöbet İngiliz arşivlerinde bu belge ile yer aldı.
CAMİLERİ ASKERLER ÖZEL OLARAK KORUDU
İngiliz arşivlerinde yer alan bu mektupta İstanbul'a ilk gelen İngiliz işgal kuvvet kumandanlığının gözlemi yer alıyor. Mektupta Ayasofya'nın tekrar kilise olmasın diye 200 kişilik bir kuvvet tarafından korunduğu bilgisine yer verilirken, camileri koruyan askerlere sık sık rastlanıldığının altı çiziliyor.
CAMİYE YAKLAŞTIRMADILAR
Mektup ile kayıtlara geçen bu olay, 1918 yılında İstanbul'un İtilaf devletleri tarafından fiili işgalinde yaşanıyor. İşgal kuvvetleri Ayasofya'yı ele geçirmek için Ayasofya Camiinin önüne geldiğinde burada nöbet tutan askerler ile karşılaşıyorlar.
İstanbul'un işgali üzerine Ayasofya Camii'ni korumak için İstanbul II. Muhafız alayından Binbaşı Tevfik Bey komutasındaki bir tabur asker camiyi korumakla görevlendiriliyor. İşgalciler Ayasofya'yı bir Fransız birliği ile işgal etmek istediklerinde ise bu birliğin direnişi ile karşılaşıyor.
BİNBAŞI TEVFİK BEY'İN DİRENİŞİ
Fransız birliğinin ısrarı üzerine Tevfik Bey onlara; zorla girmeye kalkarlarsa karşılık verileceğini söyleyerek Ayasofya'yı hiçbir durumda onlara teslim etmeyeceğini söylüyor.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Eşinin özel görüntülerini arkadaşlarına yolladı
- Son dakika: İstanbul'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın
- Acılar katlanıyor! Ölü sayısı her an artıyor
- Adalar'daki orman yangıyla ilgili flaş gelişme
- Otobanda davullu zurnalı düğün!
- İşçinin İmamoğlu'na karşı zaferi!
- İğrenç olay! Duştan çıktı hayatının şokunu yaşadı
- Artvin'deki sel felaketinde flaş gelişme!
- Şaka değil gerçek! Dansözlü düğün eğlencesi!
- Çarpıcı Ayasofya yazısı: Osmanlı’nın intikamı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2019 yılı TSK astsubay dış kaynaktan muvazzaf astsubay alımı 2. grup çağrısı: Kayıt tarihi ne zaman?
- Liste güncellendi! Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 Temmuz evde bakım parası ne kadar?
- 2020'de en çok satan araç modelleri belli oldu! Renault, Fiat, Volkswagen, Opel, Dacia satış rakamları
- Ortaöğretim - Ön lisans KPSS başvurusu ne zaman? 2020 KPSS sınavı ne zaman yapılacak?
- Şampiyon belli oluyor! Survivor ne zaman bitiyor? Survivor 2020 finali ne zaman, nerede yapılacak?
- Son dakika: 15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı var mı? 15 Temmuz resmi tatil mi? Resmi açıklama geldi mi?
- KPSS adayları dikkat! Bugün son... KPSS lisans başvuru nasıl yapılır? 2020 KPSS sınavı ne zaman?
- BİM 14 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'den sürpriz bakım ürünleri! İşte salı kampanyaları
- Son dakika: İl bazı kısıtlama hangi illerde uygulanacak? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?
- ÖSYM müjdeli haberi duyurdu! 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri başladı mı?
- Survivor 2020 final tarihi: Survivor finalinin yapılacağı İstanbul Galataport nerede?
- Kuruluş Osman'dan transfer bombası! Kurtlar Vadisi Pusu'nun yıldız ismi Ertuğrul Bey'i canlandıracak