MSB paylaştı: NATO’ya ait AWACS uçağına 23.000 feet irtifada yakıt ikmali

Milli Savunma Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "NATO güvence tedbirleri kapsamında, NATO'ya ait AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde 23.000 feet irtifada yakıt ikmali yapıldı" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, konuya ilişkin fotoğrafları da paylaştı.

As part of #NATO assurance measures, an AWACS aircraft of NATO was given in-flight refueling support at 23.000 feet above Romania by a tanker aircraft of Turkish Air Force. https://t.co/tOBG6zrhUG