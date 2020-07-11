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MSB paylaştı: NATO’ya ait AWACS uçağına 23.000 feet irtifada yakıt ikmali

Milli Savunma Bakanlığı, “ güvence tedbirleri kapsamında, NATO’ya ait  uçağına,  ait tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde 23.000 feet irtifada yakıt ikmali yapıldı” bilgisini paylaştı.

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Giriş Tarihi: 11.07.2020 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020
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MSB paylaştı: NATO’ya ait AWACS uçağına 23.000 feet irtifada yakıt ikmali

Milli Savunma Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "NATO güvence tedbirleri kapsamında, NATO'ya ait AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde 23.000 feet irtifada yakıt ikmali yapıldı" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, konuya ilişkin fotoğrafları da paylaştı.

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