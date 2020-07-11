11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Emine Erdoğan, Srebrenitsa soykırımında eşlerini kaybeden kadınların acısını paylaştı

Başkan 'ın eşi , "Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybedenleri rahmetle yad ediyor, yitirdikleri eşleriyle en çok kahve içmeyi özleyen Bosnalı kadınları sevgiyle kucaklıyorum" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.07.2020
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Emine Erdoğan, Srebrenitsa soykırımında eşlerini kaybeden kadınların acısını paylaştı

Emine Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajında, "Yaraların iyileşmesinde ilaç olan zaman, insanlığın utanç tabloları söz konusu olduğunda yaraları yeniden kanatıyor. Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybedenleri rahmetle yad ediyor, yitirdikleri eşleriyle en çok kahve içmeyi özleyen Bosnalı kadınları sevgiyle kucaklıyorum" dedi.

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