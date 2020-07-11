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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Srebrenitsa paylaşımı: Ne yaparsanız yapın ama unutmayın

hesabı Twitter'dan  paylaşımı yapan , "Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan tekrarlanır." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.07.2020 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Srebrenitsa paylaşımı: Ne yaparsanız yapın ama unutmayın

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Srebrenitsa paylaşımı geldi.

Bakanı Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Tarih: 11 Temmuz 1995

Zulmün Adı: #Srebrenitsa

"Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır."

Aliya İzzetbegoviç

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayraktan Srebrenitsa paylaşımı: Ne yaparsanız yapın ama unutmayın HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN SREBRENİTSA PAYLAŞIMI: NE YAPARSANIZ YAPIN AMA UNUTMAYIN

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