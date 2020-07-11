Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Srebrenitsa Soykırımı mesajı: Bugün tarihin acı ve utanç sayfalarından biri!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Sabredebilmenin 1995 yılında yaşanan soykırımın 25'inci yıl dönümü dolayısıyla gerçekleşen anma töreninde görüntülü mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan, "Ne şehitlerimizi unutacak ne de Srebrenitsa soykırımını unutturacağız. Bugün tarihin acı ve utanç sayfalarından biri." dedi.
Başkan Erdoğan'ın Srebrenitsa'da 1995 yılında yaşanan soykırımın 25'inci yıl dönümü dolayısıyla gerçekleşen anma töreninde görüntülü mesajı yayınladı.
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
BUGÜN TARİHİN ACI VE UTANÇ SAYFALARINDAN BİRİ
"Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün tarihin acı ve utanç sayfalarından biri olan Srebrenitsa Soykırımı'nı anmak ve Boşnak kardeşlerimizin acısını özellikle paylaşmak gayesiyle bir arada bulunuyoruz.
Koronavirüs sebebiyle fiziken aranızda olamasak da aklımız her daim Bosna'dadır. Sözlerimin hemen başında 25 sene önce alçakça katledilen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kederli aileleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.
Geçen sene naaşlarına ancak yeni ulaşabildiğimiz şehitlerimizi birlikte uğurlamıştık. Yüreklerindeki acıya rağmen ailelerin vakur duruşuna hep beraber şahitlik etmiştik.
Soykırımın üzerinden çeyrek asır geçse de acımız tazedir. Ortaya çıkarılan her toplu mezarla yüreklerimiz yeniden dağlanıyor. Hala kadınlar kocalarına, çocuklar anne babalarına kavuşmanın umuduyla yaşıyor.
Aradan geçen bunca zamana rağmen hala çocuklarının yolunu gözleyen anneler var. 25 yıldır mavi kelebeklerin izinde sevdiklerimizi arıyoruz.
Rabbimiz şehitler için "Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin, bilakis onlar diridirler fakat siz bilemezsiniz" buyuruyor. Bizler de şehitlerimizin hep aramızda olduğuna, diri olduğuna inanıyorum.
SOYKIRIMI ASLA UNUTMAYIN, UNUTULAN SOYKIRIM TEKRARLANIR
Merhum İzzetbegoviç "Soykırımı asla unutmayın, unutulan soykırım tekrarlanır" derdi. Ne şehitlerimizi unutacak, ne de Srebrenitsa Soykırımı'nı unutturacağız.
Bosnalı kardeşlerimize karşı işlenen cinayet ve katliamların takipçisi olacak, hak ve adalet arayışınızda sizleri asla yalnız bırakmayacağız.
Son dönemde batılı ülkelerde yaşanan İslam karşıtı saldırılar bu konuda teyakkuz halinde olmamız gerektiğini gösteriyor. Onca katliama ve gözyaşına rağmen Avrupalı siyasetçiler Srebrenitsa Katliamı'ndan hiçbir ders çıkarmadılar.
Bir daha benzer acılar yaşamamak için bizlere de önemli sorumluluklar düşüyor.
Asırlar boyunca hoşgörü ve barışın güzel örneklerini vermiş bir medeniyetin temsilcileriyiz. Görüş farklılıklarının, etnik kültürel ve mezhebi ayrımların bizi bölmesine, birbirimize düşman etmesine izin vermeyiz.
Adaletin tecellisi için yürüttüğümüz mücadeleyi 'haklıysak güçlüyüz' inancıyla tam bir özgüven içinde devam ettirmeliyiz.
Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Türkiye'nin ve Türk milletinin desteğinin Bosna Hersek'le beraber olduğunun altını çizmek istiyorum. Srebrenitsa şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine sevenlerine ve bu acıyı yüreğinde hisseden herkese sabırlar diliyorum. Kalın sağlıcakla..."
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