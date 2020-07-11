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25 yıldır dinmeyen acı! Dünya Srebrenitsa katliamına sessiz kaldı
Tüm dünyanın gözleri önünde insanlık dramı yaşandı. Srebrenitsa katliamının üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen, acılar halen daha tazeliğini koruyor. En az 8 bin 372 Boşnak sivilin, Sırp askerleri tarafından hunharca katledilmesine sessiz kalan dünya güçleri, tarihin gördüğü en büyük insanlık dramının yaşanmasına neden olmuştu. İşte 25 yıl önce Müslüman Boşnak halkına yaşatılan zulmün korkunç görüntüleri...
Giriş Tarihi: 11.07.2020 11:32 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 11:33
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