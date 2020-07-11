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25 yıldır dinmeyen acı! Dünya Srebrenitsa katliamına sessiz kaldı

Tüm dünyanın gözleri önünde insanlık dramı yaşandı. Srebrenitsa katliamının üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen, acılar halen daha tazeliğini koruyor. En az 8 bin 372 Boşnak sivilin, Sırp askerleri tarafından hunharca katledilmesine sessiz kalan dünya güçleri, tarihin gördüğü en büyük insanlık dramının yaşanmasına neden olmuştu. İşte 25 yıl önce Müslüman Boşnak halkına yaşatılan zulmün korkunç görüntüleri...

Giriş Tarihi: 11.07.2020 11:32 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 11:33
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25 yıldır dinmeyen acı! Dünya Srebrenitsa katliamına sessiz kaldı

1995 yılının Temmuz ayında Sırp güçleri sistematik olarak yürüttükleri katliamlarda sadece Srebrenitsa'da beş gün içinde 8.372 Boşnak'ı öldürdü, yüzlerce kadın ve küçük yaştaki kız çocuğuna tecavüz etti. Bir gün içerisinde 20.000'in üzerinde mülteci Srebrenitsa'dan zorla çıkarıldı.

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25 yıldır dinmeyen acı! Dünya Srebrenitsa katliamına sessiz kaldı

Dünyada Soğuk Savaş döneminin sona ermesinin ardından yaşanan gelişmeler altı federe cumhuriyetten oluşan Yugoslavya'nın da dağılmasına neden oldu. Yugoslavya'yı meydana getiren cumhuriyetlerden biri olan Bosna, 1992 yılının Şubat ayında yapılan bir referandumun ardından bağımsızlığını ilan etti. Ancak Bosna'nın bağımsızlık kararını tanımayan Sırplar, Saraybosna'yı kuşatma altına alarak üç buçuk yıl süren Bosna Savaşı'nı başlattılar.

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25 yıldır dinmeyen acı! Dünya Srebrenitsa katliamına sessiz kaldı

8 BİN BOŞNAK KATLEDİLDİ

1995'in Temmuz ayında Srebrenitsa'da Sırplar tarafından 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da yaşanan en büyük soykırım gerçekleştirildi.

Sırp kuvvetleri Srebrenitsa'da beş gün içinde 8.372 Boşnak'ı öldürdü, yüzlerce kadına ve küçük yaştaki kız çocuğuna tecavüz etti. Bir gün içerisinde 20.000'in üzerinde mülteci Srebrenitsa'dan zorla çıkarıldı.

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25 yıldır dinmeyen acı! Dünya Srebrenitsa katliamına sessiz kaldı

1992-95 yılları arasında sistematik olarak yürütülen büyük çaplı bir etnik temizliğe maruz kalan Bosna'nın doğu yakasında, tüm dünyanın gözleri önünde, Sırp kuvvetleri Boşnaklara karşı her türlü savaş suçunu işledi.

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25 yıldır dinmeyen acı! Dünya Srebrenitsa katliamına sessiz kaldı

Sırp saldırılarından kaçan binlerce Boşnak, BM tarafından "güvenli bölge" ilan edilen ve 400 Hollandalı barış gücü askeri tarafından korunan Srebrenitsa'ya sığındı. Sığınmacılardan yaklaşık 25.000'i, barış gücü askerlerince Srebrenitsa'ya birkaç kilometre mesafedeki Potaçari'de bulunan bir akü fabrikasına yerleştirildi. Fabrikadaki savunmasız binlerce Boşnak, Hollandalı askerlerce 11 Temmuz 1995'te Ratko Miladiç, nam-ı diğer "Sırp Kasabı", komutasındaki Sırp askerlerine teslim edildi. Askerler 12 yaş üstü tüm erkekleri bir yana, kadınları da diğer yana ayırdılar. Kadınlara tecavüz edildi, erkekler ise kamyon ve otobüslere doldurularak ölüme götürüldü.