Demokrasi nöbeti hiç bitmeyecek! 3 bin etkinlik gerçekleştirilecek...
FETÖ’cü hainlerin darbe girişimine karşı milletin destanının 4. yıl kutlamaları Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz Anıtı’na çelenk koymasıyla başlayacak. Başkan Erdoğan, şehit ailelerini Külliye’de ağırlayacak. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yurtiçi ve yurtdışında 3 bin etkinlik gerçekleştirilecek.
15 Temmuz Destanı'nın dördüncü yılında milletin zaferini unutturmamak adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı programlar gerçekleştirilecek. Erdoğan'ın 15 Temmuz programı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde bulunan 15 Temmuz Anıtına çiçek bırakılması ile başlayacak. TBMM'de düzenlenecek 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programına katılacak olan Erdoğan, daha sonra şehit ailelerini Külliye'de ağırlayacak. Erdoğan, 15 Temmuz'da saat 21.00'da Millete Sesleniş konuşmasını gerçekleştirecek.
3 BİN ETKİNLİK DÜZENLENECEK
İletişim Başkanlığı tarafından program ve faaliyetlerin 15 Temmuz ruhuna uygun bir şekilde gerçekleştirilebilmesi adına "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma 2020 Yılı Etkinlikleri Strateji Belgesi" hazırlanarak tüm kurumlarla paylaşıldı. Geçen yıl yurt içinde ve yurt dışında bin 500 program hayata geçirilirken, bu yıl sayı 3 bine ulaştı. Yurt içinde bakanlıklar ve kamu kurumları bin 609, üniversiteler 521, STK'lar 108 olmak üzere toplam 2 bin 238 program gerçekleştirecek. Yurt dışında ise 752 etkinlik düzenlenecek. Etkinlikler şöyle:
Hazırlanan videolar ve diğer görsellern, 15 Temmuz haftası boyunca sosyal medya mecralarında, havalimanlarında, garlarda, THY'nin uçak içi ekranlarında yayımlanacak.
15 Temmuz özel tasarımı Üsküdar Belediyesi Valide Sultan Gemisi'ne ve TCDD'ye ait Yüksek Hızlı Trenlere giydirilecek.
Kuleli Yerleşkesi duvarlarında video haritalama (video mapping) teknolojisiyle FETÖ'nün ihaneti, milletin ortaya koyduğu mücadele ve şehitlerin kahramanlığı görsel bir sunumla anlatılacak.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde Türkiye'de ilk kez 200 drone ile ışık gösterisi gerçekleştirilecek.
15 Temmuz Zaferi Dijital Gösterim Merkezi Bursa, Çanakkale,Samsun, Konya, Kayseri, Antalya ve Diyarbakır'da şehir meydanlarda vatandaşlarla buluşacak.
Fahir Atakoğlu'nun bestelediği "15 Temmuz Destanı Senfonisi"Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile düzenlenecek konser ile ilk kez televziyon ve sosyal medyadan yayımlanacak. Şehitlerimizin kahramanlığını ve milletimizin mücadelesini anlatan "Yiğitler Destanı" isimli türkü yayımlanacak.
15 Temmuz konulu kısa film ve senaryo yarışmasının ödül töreni de bu yıl içinde gerçekleştirilecek. Şiir ve resim yarışmaları, sergiler. konserler ve film gösterimleri yapılacak.
Geçen yıl ilki gerçekleştirilen Uluslararası Anti- Darbe Hekatonu, bu yıl da devam edecek. Hekoton ile demokratik işleyişe sekte vuran darbelerin sonuçlarının gözler önüne serilmesi ve askeri darbelere dair büyük veri oluşturulması hedeflenecek.
ULUSLARARASI ONLİNE PANELLER DÜZENLENECEK
İletişim Başkanlığı, uluslararası medya kuruluşlarının genel yayın yönetmeleri ile gazetecilerine 15 Temmuz ve FETÖ ile ilgili belgesel ve materyallerden oluşan kit gönderecek.
"15 Temmuz 15 Panel" başlıklı panel serisi ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Kazakistan, Çin, Katar, Arnavutluk, Güney Afrika, Bangladeş İspanya, Guatemala ve Etiyopya'da video konferans ile gerçekleştirilecek. ABD, İngiltere ve seçilecek diğer ülkelerin kalabalık meydanlarında dijital ekranlı araçlarla 15 Temmuz darbe girişimine dair görseller yayınlanacak.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Ayasofya'nın ibadete açılmasını A Haber'de değerlendirdi
- Lütfü Türkkan'ın kızı rezil olunca hesabı kapattı
- Erdoğan şiirini okudu! İşte Serdengeçti'nin tarihi savunması
- Dışişlerinden UNESCO'ya tepki
- Akdeniz'de korkutan deprem
- Başkan Erdoğan'ın Ayasofya'yı ibadete açan imzayı atmasının ardından sosyal medyada destek mesajları yaptı
- Meteorolojiden sağanak uyarısı
- Kılıçdaroğlu'nun Ayasofya sessizliği
- 24 Temmuz'un sırrı ortaya çıktı
- Dünya basını Ayasofya'yı konuştu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ayasofya fotoğrafları! Ayasofya tarihi nedir? Ayasofya ne zaman müze oldu? Ayasofya'yı kim yaptı?
- Son dakika: Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak? Ayasofya camii imamı kim olacak?
- Danıştay Ayasofya kararı son dakika! Ayasofya camii oldu mu? Ayasofya ibadete açıldı mı?
- iPhone'da uygulamalar neden açılmıyor? iPhone ve iPad'lerde uygulamalar çöktü mü?
- Son dakika: Ayasofya kararı saat kaçta açıklanacak? Danıştay Ayasofya kararı ne oldu?
- TOKİ Kırşehir kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Kırşehir kura çekiliş sonuçları sorgulama
- BEDAŞ AYEDAŞ elektrik arıza kesintisi: 10 Temmuz İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
- Son dakika: Berberlerde yeni korona önlemleri! Berber, kuaför, güzellik salonlarında yeni kurallar neler?
- Bayram öncesi emeklilere müjde! Emekliye intibak yasası çıktı mı? SSK Bağkur 355 TL intibak zammı ne oldu?
- TOKİ Gaziantep İslahiye Nurdağı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Gaziantep kura sonuçları sorgulama
- Son dakika: Ayasofya kararı açıklandı mı? Ayasofya ibadete açıldı mı? Ayasofya kararı son durum nedir?
- BİM haftanın ürünleri! 10 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte cuma indirimleri...