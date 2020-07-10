Bakan Murat Kurum imzaladı! Gemilerden kaynaklı atıklar sıkı takip altında alındı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Denizcilik Atıkları Uygulaması" hakkındaki genelgeyi imzaladı. Peki, genelge ile ne gibi zorunluluklar geldi? Hangi cezalar ve yaptırımlar uygulanacak? İşte detaylar...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Denizcilik Atıkları Uygulaması" hakkındaki genelgeyi imzaladı.
Genelgeyle, gemilerden kaynaklanan atık ya da yük artıklarının lisanslı bir atık kabul tesisine veya atık alım gemilerine verilmesi ve bertarafa gönderilmesine kadar olan tüm süreç "Denizcilik Atıkları Uygulaması" ile Bakanlık tarafından anlık izlenecek, böylece gemi kaynaklı deniz kirliliklerinin önlenmesi sağlanacak.
Limandan ayrıldıktan sonra aynı gün faaliyetini tamamlayarak limana dönen ticari gemilere, sportif, gezi amaçlı kullanılan gemilere ve balıkçı gemilerine 48 saat içerisinde atıklarını Mavi Kart Sistemi'ne işletmeleri, atık kabul tesisi veya atık alma gemisine atıklarını verme zorunluluğu getirildi
Motor yağı dışında atık üretecek bir donanımı bulunmayan deniz araçları genelge kapsamı dışına çıkarıldı, böylece küçük balıkçı tekneleri gibi deniz araçlarına yönelik mağduriyetler engellendi.
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