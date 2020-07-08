Son dakika: Asker uğurlama töreni bir ilde daha yasaklandı! Artık izin verilmeyecek

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı duyuruldu.

Son günlerde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere salgın tedbirleri ihlal edilerek uğurlama törenlerinin gerçekleştirildiği hatırlatılan açıklamada, başta askerlik yükümlüleri olmak üzere bu ortamlardaki vatandaşların sağlığının ve salgınla mücadeledeki başarının riske atıldığı vurgulandı.

FİZİKİ MESAFE KURALLARINA AYKIRI KALABALIKLARA İZİN VERİLMEYECEK

Asker uğurlama törenlerinin oluşturabileceği riski önlemek amacıyla birtakım kararlar alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına, açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama gibi hiçbir şekilde müsaade edilmemesi, otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının, kardeşleri dahil, katılmasına izin verilmesi, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaşlarının katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesi kararı alındı.

TAAHHÜTNAME ALINACAK

Askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama, tören, eğlence, konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair taahhütnamenin alınması, askerlik şubelerince askerlik yükümlüsünden alınan taahhütnamenin bir örneğinin ilgili kaymakamlıklara bildirilmesi, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin yönetilebilmesi amacıyla kaymakamlıklarca, pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi, töreni veya konvoyu yapması nedeniyle hakkında idari ya da adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgilerin ilgili askeri birliğe (bu kişilerin teslim olacağı) bildirilmesinin, uygun olacağı değerlendirilmektedir."

Kararlara uymayanlara idari para cezası verileceği aktarılan açıklamada, aykırılığın durumuna göre Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince işlem yapılacağı ve suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında adli işlem başlatılacağı bildirildi.

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Ankara, İstanbul, Malatya, Mersin, Hatay, Kayseri, Kahramanmaraş, Ağrı Valilikleri asker uğurlama törenlerinin yasaklandığı duyurulmuştu.