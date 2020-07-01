15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sosyal mesafe unutuldu! Asker uğurlamasında dehşete düşüren görüntüler
İçişleri Bakanlığı tarafından "asker uğurlaması" yönünde tedbir alınması konusunda 81 il valiliğine talimat verilmesine rağmen 15 Temmuz Demokrasi Otogarı eski günlerine geri döndü. Otogarın içinde sosyal mesafe kuralını unutarak otobüslerin çevresinde toplanan binlerce kişilik kalabalık zaman zaman İstiklal marşı okudu ve "En büyük asker bizim asker" diye bağırdı.
15 Temmuz Demokrasi Otogarı koranavirüs salgının başlamasından bu yana en yoğun gecesini yaşadı.
SOSYAL MESAFE KURALI UNUTULDU
Asker uğurlamasına gelen on binlerce kişi otogar girişinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Otogarın içi de dışından farklı değildi. Binlerce kişi sosyal mesafe kuralarını unutarak harekete hazırlanan otobüslerin çevresini doldurdu. Otogardaki kalabalık gece boyu devam etti. Koranavirüs salgınının başlamasıyla birlikte sessizliğe bürünen 15 Temmuz Demokrasi Otogarı eski günlerine geri döndü.
YAYA OLARAK OTOGARA GİRDİLER
Akşam saat 22.00'den sonra yakınlarını uğurlamak için Bayrampaşa'ya doğru hareket eden asker konvoyları otogar girişinde kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluşturdu. Otogara araçlarıyla giremeyeceklerini anlayan İstanbullular araçlarını bırakarak yaya olarak otogarın içinde girdi.
Otogarın içinde sosyal mesafe kuralını unutarak otobüslerin çevresinde toplanan binlerce kişilik kalabalık zaman zaman İstiklal marşı okudu ve "En büyük asker bizim asker" diye bağırdı. Otogardaki insan yoğunluğu gece boyunca artarak devam etti.
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