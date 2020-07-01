01 Temmuz 2020, Çarşamba
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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sosyal mesafe unutuldu! Asker uğurlamasında dehşete düşüren görüntüler

İçişleri Bakanlığı tarafından "asker uğurlaması" yönünde tedbir alınması konusunda 81 il valiliğine talimat verilmesine rağmen eski günlerine geri döndü. Otogarın içinde sosyal mesafe kuralını unutarak otobüslerin çevresinde toplanan binlerce kişilik kalabalık zaman zaman İstiklal marşı okudu ve "En büyük asker bizim asker" diye bağırdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.07.2020 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020
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ASKER UĞURLAMASINDA DEHŞETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜLER

koranavirüs salgının başlamasından bu yana en yoğun gecesini yaşadı.

SOSYAL MESAFE KURALI UNUTULDU

Asker uğurlamasına gelen on binlerce kişi otogar girişinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Otogarın içi de dışından farklı değildi. Binlerce kişi sosyal mesafe kuralarını unutarak harekete hazırlanan otobüslerin çevresini doldurdu. Otogardaki kalabalık gece boyu devam etti. Koranavirüs salgınının başlamasıyla birlikte sessizliğe bürünen 15 Temmuz Demokrasi Otogarı eski günlerine geri döndü.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sosyal mesafe unutuldu! Asker uğurlamasında dehşete düşüren görüntüler | VİDEO 15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA SOSYAL MESAFE UNUTULDU! ASKER UĞURLAMASINDA DEHŞETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜLER | VİDEO

YAYA OLARAK OTOGARA GİRDİLER

Akşam saat 22.00'den sonra yakınlarını uğurlamak için 'ya doğru hareket eden asker konvoyları otogar girişinde kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluşturdu. Otogara araçlarıyla giremeyeceklerini anlayan İstanbullular araçlarını bırakarak yaya olarak otogarın içinde girdi.

Asker uğurlamasında dehşete düşüren görüntüler! Yoğunluk havadan görüntülendi! | VİDEO ASKER UĞURLAMASINDA DEHŞETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜLER! YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ! | VİDEO

Otogarın içinde sosyal mesafe kuralını unutarak otobüslerin çevresinde toplanan binlerce kişilik kalabalık zaman zaman İstiklal marşı okudu ve "En büyük asker bizim asker" diye bağırdı. Otogardaki insan yoğunluğu gece boyunca artarak devam etti.

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