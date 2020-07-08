Son dakika: Asker eğlencesi yasaklandı mı? Asker uğurlama yasak olan iller hangileri?
Son dakika haberi... Asker uğurlama yasaklandı mı? Yeni tip koronavirüs salgınına karşı yeni tedbirler alınıyor. Kısıtlamaların kaldırılmasının ardından asker uğurlamalarında sosyal mesafenin hiçe sayılmasının ardından bazı illerde kısıtlamalar getirildi. Peki, asker eğlencesi yasaklandı mı? Asker uğurlama yasak mı? Asker uğurlama yasak olan iller hangileri? İşte cevaplar...
Son dakika... Asker eğlencesi yasaklandı mı? Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı bazı tedbirler alınıyor. Kontrollü normal hayata geçiş ile birlikte kısıtlamalar kaldırılmıştı. İstanbul başta olmak üzere bazı illerde asker uğurlamalarında sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü. Bu gelişmelerin ardından bazı illerde asker uğurlamalarına karşı tedbirler alındı. Peki, asker eğlencesi yasaklandı mı? Asker uğurlama yasak mı? Asker uğurlama yasak olan iller hangileri? İşte merak edilenler...
ASKER UĞURLAMA YASAK OLAN İLLER HANGİLERİ?
İstanbul, Mersin, Bursa, Kocaeli, Malatya, Ankara, Hatay, Kayseri, Kahramanmaraş.
İSTANBUL'DA ASKER UĞURLAMASI YASAKLANDI
İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs sürecinde asker uğurlama törenlerine izin verilmemesi ve birliğine teslim olan askerlik yükümlülerinden pandemi tedbirlerini ihlal etmeyeceklerine dair taahhütname alınmasına karar verdi.
��stanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir başkanlığında olağanüstü toplandı.
Son zamanlarda başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerinin ihlal edilerek asker uğurlama törenleri ve eğlencelerinin gerçekleştirildiğinin gözlemlendiği belirtilen açıklamada asker uğurlamalarının, başta askerlik yükümlüleri olmak üzere bu ortamlarda bulunan vatandaşların sağlığını ve ülkemizin salgın ile mücadelesindeki başarısını riske attığı kaydedildi.
Açıklamada İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince asker uğurlamalarına ilişkin alınan kararlar şöyle sıralandı:
"Bu çerçevede asker uğurlama törenlerinin ve eğlencelerinin oluşturabileceği riski önlemek adına, kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama vb.) hiçbir şekilde müsaade edilmemesi, otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilmesi, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş vb. katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesi, askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri (sülüs belgesi verilirken) yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama/tören/eğlence/konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair taahhütname alınması, askerlik şubelerince, askerlik yükümlüsünden alınan taahhütnamenin bir örneğinin ilgili kaymakamlıklara bildirilmesi, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin yönetilebilmesi amacıyla Kaymakamlıklarca, pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi, töreni veya konvoyu yapması nedeniyle hakkında idari ya da adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgilerin ilgili askeri birliğe (bu kişilerin teslim olacağı) bildirilmesi kararlaştırılmıştır."
Kararlarda, belirlenen tedbirlere uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılarak, özellikle sevk dönemlerinde denetim ve kontrollerin artırılacağı kaydedildi.
İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin kararına göre askerlik yükümlülerinden alınacak taahhütname şöyle olacak:
"İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararında belirtilen usul ve esaslara riayet edeceğimi, mesafe kuralları başta olmak üzere maske, temizlik ve diğer pandemi kurallarının ihlal edilebileceği asker uğurlama töreni/eğlencesi, konvoy vb. toplu faaliyetler gerçekleştirmeyeceğimi, yakın çevremin (akraba, arkadaş vb.) bu nitelikte bir faaliyet gerçekleştirme planı olması
durumunda kendilerine gerekli uyarılarda bulunarak engel olacağıma, uyarılarıma rağmen usul ve esaslara aykırı hareket etmekte ısrar edenleri kolluk birimlerine bildireceğime, aksi tutum ve davranışlarımın, konusunun suç veya kabahat olmasına bağlı olarak Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi veya Türk Ceza Kanununun 195. maddesi doğrultusunda şahsım hakkında adli ve idari işlem gerektireceğini, kabul, beyan ve taahhüt ederim."
ANKARA'DA ASKER UĞURLAMASINA KISITLAMA
Ankara Valiliği, asker uğurlamalarında açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesine, araç konvoyu oluşturulmasına ve toplu uğurlama yapılmasına kısıtlama getirildiğini açıkladı.
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda, gündeme ilişkin konular görüşülerek, yeni kararlar alındı. Açıklamada, son zamanlarda başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerinin ihlal edilerek asker uğurlama tören ve eğlencelerin gerçekleştirildiğinin gözlendiği belirtilerek, asker uğurlamalarının başta askerlik yükümlüleri olmak üzere aynı ortamlarda bulunan vatandaşların sağlığını ve Türkiye'nin salgınla mücadelesindeki başarısını riske attığı kaydedildi. Yeni alınan kararlara göre, kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan ve fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarında, açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesine, araç konvoyu oluşturulmasına, toplu uğurlama gibi etkinliklere hiçbir şekilde müsaade edilmeyecek.
BİRİNCE DERECE YAKINLARA MÜSAADE EDİLECEK
Otogar, gar, havalimanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının katılmasına izin verilecek ancak bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş ve benzeri kişilerin katıldığı toplu uğurlamalara müsaade edilmeyecek. Askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama/tören/eğlence/konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair taahhütname alınacak. Tedbirlere uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanacak, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin adli işlem başlatılacak.
BURSA'DA ASKER UĞURLAMALARINA KISITLAMA GETİRİLDİ
Bursa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında, asker uğurlamalarına, askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınları dışında kimsenin katılmasına izin verilmeyecek.
Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı duyuruldu.
Son günlerde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere salgın tedbirleri ihlal edilerek uğurlama törenlerinin gerçekleştirildiği hatırlatılan açıklamada, başta askerlik yükümlüleri olmak üzere bu ortamlardaki vatandaşların sağlığının ve salgınla mücadeledeki başarının riske atıldığı vurgulandı.
Asker uğurlama törenlerinin oluşturabileceği riski önlemek amacıyla birtakım kararlar alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına, açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama gibi hiçbir şekilde müsaade edilmemesi, otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının, kardeşleri dahil, katılmasına izin verilmesi, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaşlarının katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesi kararı alındı.
Askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama, tören, eğlence, konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair taahhütnamenin alınması, askerlik şubelerince askerlik yükümlüsünden alınan taahhütnamenin bir örneğinin ilgili kaymakamlıklara bildirilmesi, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin yönetilebilmesi amacıyla kaymakamlıklarca, pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi, töreni veya konvoyu yapması nedeniyle hakkında idari ya da adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgilerin ilgili askeri birliğe (bu kişilerin teslim olacağı) bildirilmesinin, uygun olacağı değerlendirilmektedir."
Kararlara uymayanlara idari para cezası verileceği aktarılan açıklamada, aykırılığın durumuna göre Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince işlem yapılacağı ve suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında adli işlem başlatılacağı bildirildi.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi uyardı! Klimalara dikkat
- Alpay Özalan’dan Ahmet Davutoğlu'na ders gibi sözler
- 15 Temmuz Derneği’nden İBB açıklaması
- Ukrayna'da bir Türk öldürülüp parçalandı
- Bakan Koca'dan dolmuş kooperatiflerine çağrı
- Türkiye'nin hedefi 6 uyduluk bir filo
- Semiha Yıldırım'a yapılan saldırıya tepki
- Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden İYİ Partili Özeren, gözaltına alındı
- Danıştay, Ayasofya kararını açıklayacak!
- Türkiye'den İsveç'e terörle mücadele tepkisi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den cuma günü sürprizi! 10 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler indirimli?
- Hakan Muhafız 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Hakan Muhafız 4. sezonda neler yaşandı?
- En az 1880 TL! Kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine tediye ödemeleri ne zaman? 2020 3. tediye
- Zirve karıştı! Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları! TFF STSL 31. hafta güncel puan durumu
- MEB e Kayıt sorgulama: İlkokul 1. Ortaokul 5. sınıf kayıtları ne zaman? 2020-2021 Çocuğum hangi okula gidecek?
- Jandarma subay alımı ne zaman bitiyor? 2020 Jandarma 1300 erkek öğrenci alımı başvuru şartları neler?
- 1000 TL bayram paraları ne zaman verilecek? 2020 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
- Son dakika: Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? MEB 2020-2021 okullar ne zaman açılacak?
- Milyonlarca işçiyi ilgilendiren gelişme! Yüzde 5.75 arttı! Kıdem tazminatı tavanı 2020 ne kadar oldu?
- AÖF canlı destek ekranı! AÖF yaz okulu başvuru tarihi 2020 açıklandı mı? AÖF yaz okulu kaç ders alınır?
- Son dakika: AÖF final sonuçları açıklandı mı? AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Bakan Koca açıkladı! Bayramda yasak var mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?