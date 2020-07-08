Son dakika: Asker eğlencesi yasaklandı mı? Asker uğurlama yasak olan iller hangileri?

İSTANBUL'DA ASKER UĞURLAMASI YASAKLANDI

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs sürecinde asker uğurlama törenlerine izin verilmemesi ve birliğine teslim olan askerlik yükümlülerinden pandemi tedbirlerini ihlal etmeyeceklerine dair taahhütname alınmasına karar verdi.

��stanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir başkanlığında olağanüstü toplandı.

Son zamanlarda başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerinin ihlal edilerek asker uğurlama törenleri ve eğlencelerinin gerçekleştirildiğinin gözlemlendiği belirtilen açıklamada asker uğurlamalarının, başta askerlik yükümlüleri olmak üzere bu ortamlarda bulunan vatandaşların sağlığını ve ülkemizin salgın ile mücadelesindeki başarısını riske attığı kaydedildi.

Açıklamada İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince asker uğurlamalarına ilişkin alınan kararlar şöyle sıralandı:

"Bu çerçevede asker uğurlama törenlerinin ve eğlencelerinin oluşturabileceği riski önlemek adına, kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama vb.) hiçbir şekilde müsaade edilmemesi, otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilmesi, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş vb. katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesi, askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri (sülüs belgesi verilirken) yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama/tören/eğlence/konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair taahhütname alınması, askerlik şubelerince, askerlik yükümlüsünden alınan taahhütnamenin bir örneğinin ilgili kaymakamlıklara bildirilmesi, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin yönetilebilmesi amacıyla Kaymakamlıklarca, pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi, töreni veya konvoyu yapması nedeniyle hakkında idari ya da adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgilerin ilgili askeri birliğe (bu kişilerin teslim olacağı) bildirilmesi kararlaştırılmıştır."

Kararlarda, belirlenen tedbirlere uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılarak, özellikle sevk dönemlerinde denetim ve kontrollerin artırılacağı kaydedildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin kararına göre askerlik yükümlülerinden alınacak taahhütname şöyle olacak:

"İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararında belirtilen usul ve esaslara riayet edeceğimi, mesafe kuralları başta olmak üzere maske, temizlik ve diğer pandemi kurallarının ihlal edilebileceği asker uğurlama töreni/eğlencesi, konvoy vb. toplu faaliyetler gerçekleştirmeyeceğimi, yakın çevremin (akraba, arkadaş vb.) bu nitelikte bir faaliyet gerçekleştirme planı olması

durumunda kendilerine gerekli uyarılarda bulunarak engel olacağıma, uyarılarıma rağmen usul ve esaslara aykırı hareket etmekte ısrar edenleri kolluk birimlerine bildireceğime, aksi tutum ve davranışlarımın, konusunun suç veya kabahat olmasına bağlı olarak Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi veya Türk Ceza Kanununun 195. maddesi doğrultusunda şahsım hakkında adli ve idari işlem gerektireceğini, kabul, beyan ve taahhüt ederim."