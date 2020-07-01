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Bursa’da asker uğurlamasında sosyal mesafeyi hiçe sayıp, 'uzun eşek' oynadılar
Bursa'da asker uğurlamasında koronavirüs tedbirlerine rağmen sosyal mesafeyi hiçe sayarak 'uzun eşek' oynayanlar kameralara yansıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülke genelinde son günlerde haberlere de konu olan asker uğurlama görüntüleri nedeniyle sosyal medya hesabından açıklama yapmış ve uyarıda bulunmuştu.
Giriş Tarihi: 01.07.2020 15:49 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 15:54
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