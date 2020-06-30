İstanbul Valiliği: Asker uğurlaması sırasında havaya ateş açan şüpheliler yakalandı

İstanbul Valiliği, Arnavutköy, Bağcılar, Esenyurt, Maltepe ve Sarıyer ilçelerinde asker uğurlaması sırasında yaşanan olaylarla ilgili bir açıklama yaptı.

Valilik açıklamasında "Havaya ateş açan ve trafiği tehlikeye sokan şüpheliler yakalandı. İdari para cezası kesilerek ehliyetlerine el konuldu ve araçlar trafikten men edildi." ifadeleri kullandı.

İşte İstanbul Valiliği tarafından yapılan o açıklama:

"Arnavutköy, Bağcılar, Esenyurt, Maltepe ve Sarıyer İlçelerimizde yapılan asker uğurlamaları sırasında; sosyal mesafe kuralını ihlal eden, silahla havaya ateş açan ve trafik seyir ve güvenliğini tehlikeye düşüren şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yakalanmıştır.

"ARAÇLAR TRAFİKTEN MEN EDİLDİ"

Olaya karışan şahısların her birine ayrı ayrı Hıfzıssıhha Kanunu ve Karayolları Trafik Kanunu'na muhalefet nedeniyle idari para cezaları uygulanmış, (3) sürücünün belgesi geçici olarak geri alınmış ve (3) araç trafikten men edilmiştir.

"TRAFİĞİ TEHLİKEYE SOKAN, MASKE TAKMAYAN…"

Dün akşam saatlerinde; Kağıthane ilçemizde asker uğurlaması bahanesiyle konvoy halinde Kağıthane Tüneli'nde trafiği tehlikeye sokan, maske takmayan ve sosyal mesafe kuralını ihlal edenler tespit edilerek, haklarında adli ve idari işlem başlatılmıştır. En güzel hasletlerimizden biri de vatani görevini yapacak gençlerimizi dualarla uğurlamaktır.

"HASSASİYETİN GÖSTERİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Son günlerde bu amacın dışına çıkarak; cadde, sokak ve yollarda asker uğurlaması bahanesiyle yapılan taşkınlıklar, toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eder boyuta ulaşmıştır. Bütün İstanbullulardan, sağlık ve güvenliğimizi olumsuz etkileyecek bu ve benzeri davranışlardan kaçınmaları konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini bekliyoruz. Toplum sağlığının korunması için ilimizde sosyal mesafe kuralını ihlal edenler hakkında gerekli cezai işlem uygulanmasına hassasiyetle devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."