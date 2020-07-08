Son dakika: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan Ayasofya açıklaması
Son dakika haberine göre AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Ayasofya ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Kurtulmuş, Ayasofya'nın 15 Temmuz'da açılma ihtimaline ilişkin, "İnşallah daha önce açılır. Bana sorarsanız bugün açılsın. Şu an yüksek yargıda olan bir iş. İnşallah yargı bu konuda müspet bir karar verir. Ayasofya'nın ibadete açılmasını bekliyoruz." dedi.
'15 Temmuz'da Ayasofya ibadete açılır mı?' sorusuna yanıt veren AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 'İnsallah daha önce açılır. Bana sorarsanız bugün açılsın. Şuan yüksek yargıda olan bir iş. İnşallah yargı bu konuda müspet bir karar verir. Ayasofya'nın ibadete açılmasını bekliyoruz' dedi.
Kurtulmuş açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
Cumhurbaşkanlığı sistemi başarıyla devam ediyor. Eksikleri noksanları varsa uygulamaya bakılarak uygulamalarda düzenlemeye gidilebilir.
ANKET AÇIKLAMASI
Bizde kamuoyunu her zaman takip ediyoruz. AK Parti en yakın siyasi rakibiyle arasında neredeyse iki katı mesafe olacak kadar birinci partidir. Milletin büyük bir desteği söz konusudur. AK Parti'nin oy kaybı söz konusu değildir. Biz kendi dersimize çalışıyoruz.
2021 baharında ya da akışa göre kongremizi yaparız.
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