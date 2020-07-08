FETÖ'nün "Malezya imamı"na 22,5 yıla kadar hapis istemi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2011-2013 yıllarında "Malezya ülke imamı" olan sanık hakkında 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın 2 ayrı hatta ByLock kullandığı, FETÖ'nün Malezya'da bulunan bütün faaliyetlerini organize eden kişi olarak görev yaptığı, ardından Brüksel'e örgütle iltisakı nedeniyle kapatılan Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonunun yetkilisi pozisyonunda gittiği bilgisi yer aldı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu Ahmet K. hakkında silahlı terör örgütü yöneticiliği suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Ahmet K'nin 12 yaşından beri örgüt içerisinde yer aldığı ve 2 ayrı hatta ByLock kullandığı belirtilen iddianamede, 2011-2013 yıllarında örgütün "Malezya ülke imamı" olan sanığın, bu sıfatıyla örgüt hiyerarşisi içerisinde yönetici konumunda bulunduğu kaydedildi.
Sanığın örgütsel toplantılarda "sohbet" verdiği ve yardımcısı aracılığıyla örgüt adına para talep ettiği dikkati çekilen iddianamede, Ahmet K'nin FETÖ'nün Malezya'da bulunan bütün faaliyetlerini organize eden kişi olarak görev yaptığı, ardından Brüksel'e örgütle iltisakı nedeniyle kapatılan Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonunun (TUSKON) yetkilisi pozisyonunda gittiği bilgisi yer aldı.
KENDİSİ MALEZYA ÜLKESİNİN 'İMAMI' KONUMUNDAYDI
İddianamede ifadelerine yer verilen tanık İ.K, Malezya'da ticaret işiyle uğraştığını ve bu süreçte FETÖ'yle irtibat halinde olduğunu anlattı. İ.K, "Bu örgüte para yardımında bulunuyordum. Ahmet K. ile örgüt toplantılarında tanıştım. Kendisi Malezya ülkesinin 'imamı' konumundaydı. Bizi çağırdığı sohbetlerde görüşürdüm." ifadelerini kullandı.
İsrail'in 2012 yılında Filistin'e yönelik saldırısının yaşandığı sırada sanıkla arasında geçen konuşmayı aktaran İ.K, şunları paylaştı:
"Neden hocanız bu çocukları öldüren İsrail'i bir tek kelimeyle kınamıyor. Bu çocuklar doğal yollarla ölmediler, İsrail'in bombardımanıyla öldüler dedim. Her zaman bizi oyaladıkları gibi yine bana 'Abi bilmediğiniz şeyler var.' dedi. Ben de kendisine 'Hangi bilmediğimiz şey bizim zulme ve küfre karşı durmamızı engelliyor.' dedim. Bu söylemim üzerine hatta kendisine bu olaylarla ilgili kızgınlığımdan dolayı 'Her şeyi siz biliyorsunuz. Biz aptalız ya bir şeyler de anlamıyoruz.' dedim ve kendisine 'Madem öyle sizin dininiz size benim dinim bana diyerek.' yanından ayrıldım gittim. Bu olaydan sonra da FETÖ ile olan bütün ilişki ve irtibatımı kestim."
Sanık Ahmet K. ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
Konya'da 25 Ocak'ta hücre evine düzenlenen operasyonda eşiyle gözaltına alınan Ahmet K. 27 Ocak'ta getirildiği Gaziantep'te tutuklanmıştı. Sanığın eşi hakkında da FETÖ üyeliği suçlamasıyla farklı bir soruşturma açılmıştı.
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