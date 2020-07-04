MHP lideri Bahçeli: Ayasofya ile ilgili ABD ve AB kaynaklı şantajlar yok hükmündedir

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İl Başkanları toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli, Ayasoyfa konusunda Türkiye'ya karşı yapılan şantajların yok hükmünde olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

"Savunmayı savunuyoruz, bahanesiyle sokaklara dökülen baronlaşmış bazı baroların kanun dışı yol ve zorlamalara tevessül etmeleri Türkiye'nin belini bükmeyi amaçlayan çevrelere koz vermektir.

"BAROLARI KENDİ ÇİFTLİKLERİ HALİNE GETİREN…"

Yıllardır baroları kendi çiftlikleri haline getirenlerin, ideolojik saplantılarla dar kadroculuk yapanların gayri ahlaki ayrıcalıkları sorgulanmalı, nihai olarak sonlandırılmalıdır.

FLAŞ AYASOFYA AÇIKLAMASI

Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasıyla ilgili haklı beklentimizin hilafına, egemenlik haklarımıza yönelik, özellikle ABD ve AB kaynaklı şantaj ve saldırganlıklar bizim nazarımızda yok hükmündedir.

İSTİKLAL İÇİN BİRLİK, İSTİKBAL İÇİN DİRLİK

MHP'nin 14 Mart 2021'de yapacağı 13. Olağan Büyük Kurultayı'nın ana teması tespit edilmiştir. Çağrımız zamanlar üstü bir kavrayış ve kader ortaklığının özetidir:

İstiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacak. Zillet İttifakı'nın lekeli figüranları Twitter'da film çevirip birbirlerini selamlarken oynatıldıkları sefil senaryonun ne kadar köhne ve kifayetsiz olduğu da gün yüzüne çıkmıştır.

"ZİRA SONUÇLARI AĞIR OLACAKTIR"

Hiç kimse Fransa'yı kasıp kavurmuş 'Sarı Yelekliler'in eylemlerine özenmeyi, Gezi benzeri bir kalkışmanın fitilini tutuşturmayı aklından ve hayalinden geçirmemelidir. Zira sonuçları ağır olacaktır."