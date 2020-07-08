ÖSYM KPSS 2020/9 tercih kılavuzu: Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları
Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne personel alımı yapılacak. ÖSYM tarafından KPSS 2020/9 tercih kılavuzu yayımlandı. Yayımlanan kılavuza göre, Ankara, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kastamonu, Sivas, Trabzon ve Van illerine yapılacak personel alımına ilişkin detaylar belli oldu. İşte KPSS 2020/9 tercih kılavuzu Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları...
KPSS 2020/9 tercih kılavuzu yayımlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sözleşmeli pozisyonlarına yapılacak personel alımı için yayınlanan kılavuzda, sözleşmeli pozisyonlar, aranan nitelikler ile kontenjanlar belli oldu. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji personel alımı tercihleri hangi tarihlerde yapılacak? Kadro dağılımı nasıl olacak? Hangi illere personel alımı yapılacak? İşte Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımı kadro dağılımı ve başvuru ile ilgili tüm detaylar...
KPSS 2020/9 TERCİHLERİ NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından KPSS 2020-9 tercih kılavuzu yayımlandı. Yapılan açıklamaya göre, adaylar, tercihlerini 8-13 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapabilecekler. Tercih işlemleri, 13 Temmuz 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.
KPSS 2020/8 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
Tercihler, KPSS-2020/9 tercih kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.
ALIMLAR HANGİ KADROLARA YAPILACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne yapılacak personel alımı mimar ve mühendis kadrolarına yapılacak. Personel alımları, Ankara, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kastamonu, Sivas, Trabzon ve Van illerine gerçekleştirilecek.
SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA
ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veyamülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan sözleşmeli pozisyonlara ilgili kurumtarafındandoğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kurumateslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
BAŞVURU GENEL ŞARTLAR
İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
1-İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanların, 657 sayılı DevletMemurları Kanununun 4/B maddesindeki, aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1 (*), 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların EK-1 incimaddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
2-Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.
3-9/5/2020 tarihli ve 31122 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı gereği; Tarım ve Orman Bakanlığınca 2020 yılı içerisinde, ÖSYM Başkanlığı tarafından doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme sonuçlarına göre istihdam edilecek sözleşmeli personel alımlarında, hali hazırda kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olanların ataması yapılmayacaktır.
Yukarıda belirtilen düzenlemeler doğrultusunda bu yerleştirmede tercih hakkı olan adayların tercih ekranında ilgili seçeneği işaretlemeleri gerekmektedir. İlgili seçeneği işaretleyen adaylar, bu yerleştirmede tercih yapabileceklerdir. Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine aittir. Bu alanda yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adayların, yerleştirilseler dahi Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından atamaları yapılmayacaktır.
4-Başvuru genel ve özel şartlarına ve yerleştirildiği pozisyonun niteliklerine sahip olmayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından atanması için istenen belgeleri süresi içerisinde getirmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
BAŞVURU ÖZEL ŞARTLAR
Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu kılavuzda yer alan pozisyonların karşısındaki başvuru şartları bölümünde aranılan şartları taşımaları gerekmektedir. Bu şartlarla birlikte unvanlar itibariyle aşağıdaki şartların taşınması gerektiğinden, sözleşme yapılacak pozisyonlarla ilgili aşağıdaki bölümün çok dikkatli incelenmesi gerekmektedir. Bu şartları taşımayanların atamaları mümkün bulunmamaktadır.
2.2.1. Sözleşmeli olarak istihdam edileceklerde aranacak genel şartlara ilave olarak;
a) Mühendis ve Mimar pozisyonlarına atanacak şartlara haiz olmak. Bunlardan hangi bölüm mezunlarının alınacağı ve hangi şartları taşıması gerektiği nitelik kodlarının ve mezuniyet alan bilgilerinin açıklamasında yer almaktadır.
b) Sağlık bakımından Mühendis ve Mimar olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.
c) KPSS'ye girmiş ve Mühendis ve Mimar pozisyonu için 2018-KPSS Lisans sınavında KPSSP3 puan türünden en az50 puan almış olmak,
2.2.2. Sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek Mühendis ve Mimar pozisyonlarının karşısında yer alan bölümlerden mezun olmak
Yukarıda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan adaylar, tercih süresi içinde tercih kılavuzunu inceleyebileceklerdir. Adaylar, koşullarını karşıladıkları pozisyonlar için sıraya koydukları tercihlerini internet yoluyla yapacaklardır. Yukarıda belirtilen şartları taşımayanların, müracaatları halinde ÖSYM Başkanlığınca yerleştirme yapılsa dahi Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından atama işlemleri yapılmayacaktır.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Yerli ve Milli Otomobil için heyecanlandıran paylaşım
- İBB protokol iptalini onlara duyurdu
- Rum Kesimi'nden sınırlara ağır silahlı mevzi
- Akıncı Üssü darbe davasının görülmesine devam edildi
- Son dakika: AÖF 3 ders sınavı olacak mı? AÖF 3 ders sınavı kaldırıldı mı?
- Türk ve ABD'li firmalar için iş birliği mesajı
- Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu
- YKS sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Gözler ÖSYM'de! Üniversite sınav sonuçları ne zaman belli olur?
- O iftiralara İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan tepki
- Son dakika: AÖF final sonuçları açıklandı! AÖF final sonuçları sorgulama ekranı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den cuma günü sürprizi! 10 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler indirimli?
- Hakan Muhafız 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Hakan Muhafız 4. sezonda neler yaşandı?
- En az 1880 TL! Kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine tediye ödemeleri ne zaman? 2020 3. tediye
- Zirve karıştı! Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları! TFF STSL 31. hafta güncel puan durumu
- MEB e Kayıt sorgulama: İlkokul 1. Ortaokul 5. sınıf kayıtları ne zaman? 2020-2021 Çocuğum hangi okula gidecek?
- Jandarma subay alımı ne zaman bitiyor? 2020 Jandarma 1300 erkek öğrenci alımı başvuru şartları neler?
- 1000 TL bayram paraları ne zaman verilecek? 2020 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
- Son dakika: Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? MEB 2020-2021 okullar ne zaman açılacak?
- Milyonlarca işçiyi ilgilendiren gelişme! Yüzde 5.75 arttı! Kıdem tazminatı tavanı 2020 ne kadar oldu?
- AÖF canlı destek ekranı! AÖF yaz okulu başvuru tarihi 2020 açıklandı mı? AÖF yaz okulu kaç ders alınır?
- Son dakika: AÖF final sonuçları açıklandı mı? AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Bakan Koca açıkladı! Bayramda yasak var mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?