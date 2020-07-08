KPSS 2020/9 tercih kılavuzu yayımlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sözleşmeli pozisyonlarına yapılacak personel alımı için yayınlanan kılavuzda, sözleşmeli pozisyonlar, aranan nitelikler ile kontenjanlar belli oldu. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji personel alımı tercihleri hangi tarihlerde yapılacak? Kadro dağılımı nasıl olacak? Hangi illere personel alımı yapılacak? İşte Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımı kadro dağılımı ve başvuru ile ilgili tüm detaylar...

KPSS 2020/9 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından KPSS 2020-9 tercih kılavuzu yayımlandı. Yapılan açıklamaya göre, adaylar, tercihlerini 8-13 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapabilecekler. Tercih işlemleri, 13 Temmuz 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

KPSS 2020/8 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Tercihler, KPSS-2020/9 tercih kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.