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Son dakika haberleri: Ayasofya için yerli ve yabancı medyadan büyük ilgi
Danıştay 10. Dairesinde, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davanın duruşması dolayısıyla yerli ve yabancı medya mensupları, Sultanahmet Meydanı'nda canlı yayınlarla gelişmeleri takip etti.
Giriş Tarihi: 02.07.2020 14:11Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 14:14