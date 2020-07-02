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Son dakika haberleri: Ayasofya için yerli ve yabancı medyadan büyük ilgi

Danıştay 10. Dairesinde, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davanın duruşması dolayısıyla yerli ve yabancı medya mensupları, Sultanahmet Meydanı'nda canlı yayınlarla gelişmeleri takip etti.

Giriş Tarihi: 02.07.2020 14:11 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 14:14
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Son dakika haberleri: Ayasofya için yerli ve yabancı medyadan büyük ilgi

Danıştay 10. Dairesinde, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davanın duruşması bugün yapıldı.

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Son dakika haberleri: Ayasofya için yerli ve yabancı medyadan büyük ilgi

Daire Başkanı Yılmaz Akçil kararın daha sonra açıklanacağını belirterek, duruşmayı sonlandırdı.

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Son dakika haberleri: Ayasofya için yerli ve yabancı medyadan büyük ilgi

Gelişmeleri yakından takip eden yerli ve yabancı medya kuruluşları da davanın yansımalarını Sultanahmet Meydanı'ndan yaptıkları canlı yayınlarla izleyicilerine aktardı..

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Son dakika haberleri: Ayasofya için yerli ve yabancı medyadan büyük ilgi

Medya kuruluşlarının canlı yayınlarına katılan konuklar, dava ile ilgili değerlendirmede bulunurken bazı yabancı medya mensupları da bölgede bulunan turistlerle konuyla ilgili röportajlar yaptı.

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Son dakika haberleri: Ayasofya için yerli ve yabancı medyadan büyük ilgi

AYASOFYA İLE İLGİLİ YARGISAL SÜREÇ

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya için ilk olarak 2005'te Danıştay'a dava açmıştı.