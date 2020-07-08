Şanlıurfa'da terör operasyonu: HDP Viranşehir İlçe Başkanı Hıdır O da gözaltında
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları ve örgüte yardım yataklık yaptıkları iddiasıyla aralarında HDP Viranşehir İlçe Başkanı Hıdır O'nun da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet gösteren ve örgüte yardım yataklık yaptığı iddia edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
HDP'Lİ BAŞKAN GÖZALTINDA
Bu kapsamda Viranşehir, Akçakale, Birecik ve Bozova ilçelerinde düzenlenen operasyonda aralarında HDP Viranşehir İlçe Başkanı Hıdır O'nun da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
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