Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili flaş gelişme: Saldırı ve sabotaj izine rastlanmadı
Son dakika haberine göre Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamada ilk belirlemelere göre saldırı ve sabotaj izine rastlanmadı. Patlamada 7 kişi hayatını kaybetmişti. Patlamanın olduğu noktaya gelen Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Patlamanın sabotaj olmadığı belirlendi." ifadelerini kullandı.
Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikasında meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya yönelik incelemeler devam ediyor. Bu kapsamda fabrikadan alınan numuneler Ankara'ya getirilerek Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Laboratuvarında incelendi.
SABOTAJ OLMADIĞI BELİRLENDİ
Numuneler üzerinde yapılan kimyasal analizlerde patlayıcı maddeye rastlanmadı. Yine numunelerde yangını başlatıcı veya hızlandırıcı petrol türevi de belirlenemedi. İlk belirlemelere göre, olayın kaza sonucu meydana geldiği, saldırı ve sabotaja yönelik bulgu tespit edilmediği öğrenildi.
6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında cuma günü meydana gelen patlamalarda 6 kişi hayatını kaybetmişti.
İNCELEMELER DEVAM EDİYOR
Kazada ihmal olup olmadığının araştırılması için İçişleri Bakanlığınca idari soruşturma başlatılmış, 1 mülkiye başmüfettişi, 1 polis başmüfettişi, 1 jandarma müfettişi görevlendirilmişti.
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