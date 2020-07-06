AYASOFYA İÇİN İMZA KAMPANYASI

TÜGVA'dan yapılan açıklamaya göre, 1934'te Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye dönüştürülen Ayasofya ile ilgili Danıştay 10. dairesine açılan davanın duruşması sona erdi. Danıştay, Ayasofya ile ilgili kararını 15 gün içerisinde açıklayacağını bildirdi.

Bu kapsamda TÜGVA, yıllardır özlemi çekilen, bir çağı değiştiren Fatih Sultan Mehmet'in emaneti Ayasofya'nın secdeye hasretini bitirecek karar için sosyal medya hesaplarından imza kampanyası başlattı.

TÜGVA, sosyal medya hesaplarından "#ilmekilmekAyasofya" etiketiyle herkesi kampanyaya davet etti. Twitter'da gündem olan kampanyaya siyasetçiler, akademisyenler ve STK başkanları başta olmak üzere 500 bin vatandaştan destek geldi.

Danıştay tarafından Ayasofya için verilecek karar 15 gün içerisinde açıklanacakken, Ayasofya Camii'nin ibadete açılması adına TÜGVA, 1 milyon imza kampanyası başlattığını duyurdu.