TÜGVA Ayasofya halısı imzalama kampanyası! 2020 Ayasofya dijital halısı dokuma nasıl yapılır?
TÜGVA Ayasofya dijital halı dokuması nasıl yapılır? TÜGVA tarafından Ayasofya'nın cami statüsüne geçmesi için sosyal medyadan imza kampanyası başlatıldı. 1 milyon imza kampanyasına şu ana kadar yaklaşık 1 milyon 135 bin kişi katıldı. Ayasofya'nın ibadete açılması için destek vermek isteyenler imza kampanyası ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, TÜGVA Ayasofya halı imzalama kampanyasına nereden katılınır? 2020 Ayasofya dijital basklı halı dokuması nasıl yapılır? İşte cevaplar...
Ayasofya dijital halı imza kampanyasına nasıl katılınır? Türkiye Gençlik Vakıfı (TÜGVA) tarafından Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması için 1 milyon imza kampanyası başlatıldı. Kampanyaya dakikalar içerisinde hem sosyal medyadan hem de kampanyanın sitesinden destek yağdı. Yaklaşık 1 milyon 135 bin kişinin başvurduğu imza kampanyasının detaylarını ahaber.com.tr'den görüntüleyebilirsiniz. Peki, TÜGVA Ayasofya halı imzalama kampanyasına nereden katılınır? 2020 Ayasofya dijital basklı halı dokuması nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
TÜGVA AYASOFYA İMZA KAMPANYASINA NASIL KATILINIR?
Ayasofya dijital halı kampanyasına katılım http:/sevdamizidokuyoruz.com internet adresi üzerinden gerçekleştiriliyor.
TÜGVA tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Fatih'in emaneti… Ümmetin meselesi! Ayasofya Cami'nde bir araya gelmek istiyoruz, bunun için çalışıyoruz! Gençler olarak Ayasofya'nın dijital halısını sevdamızla dokuyoruz! İmza at, Ayasofya halısını tamamla! http:/sevdamizidokuyoruz.com #İlmekİlmekAyasofya #Ayasofya"
AYASOFYA İÇİN İMZA KAMPANYASI
TÜGVA'dan yapılan açıklamaya göre, 1934'te Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye dönüştürülen Ayasofya ile ilgili Danıştay 10. dairesine açılan davanın duruşması sona erdi. Danıştay, Ayasofya ile ilgili kararını 15 gün içerisinde açıklayacağını bildirdi.
Bu kapsamda TÜGVA, yıllardır özlemi çekilen, bir çağı değiştiren Fatih Sultan Mehmet'in emaneti Ayasofya'nın secdeye hasretini bitirecek karar için sosyal medya hesaplarından imza kampanyası başlattı.
TÜGVA, sosyal medya hesaplarından "#ilmekilmekAyasofya" etiketiyle herkesi kampanyaya davet etti. Twitter'da gündem olan kampanyaya siyasetçiler, akademisyenler ve STK başkanları başta olmak üzere 500 bin vatandaştan destek geldi.
Danıştay tarafından Ayasofya için verilecek karar 15 gün içerisinde açıklanacakken, Ayasofya Camii'nin ibadete açılması adına TÜGVA, 1 milyon imza kampanyası başlattığını duyurdu.
AYASOFYA İLE İLGİLİ YARGISAL SÜREÇ
Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya için ilk olarak 2005'te Danıştay'a dava açmıştı. Dernek, 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali ve yürütmenin durdurulmasını istemişti.
Danıştay 10. Dairesi, 24 Haziran 2005'te söz konusu Bakanlar Kurulu kararının yürütmesini durdurma istemini reddetmişti. Daire 2008'de ise Ayasofya Camisi'nin müze olarak kullanılmasında hukuka aykırılık bulunmadığına işaret ederek, davayı reddetmişti.
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Dairenin bu kararını onamıştı. Dernek, 2016'da tekrar Danıştay'a dava açmıştı.
Derneğin, Anayasa Mahkemesine yaptığı bireysel başvuru hakkında ise 2018'de karar verilmişti. Yüksek Mahkeme, Ayasofya'nın namaz kılınması için ibadete açılması yönündeki talebin reddedilmesi nedeniyle din ve vicdan hürriyetinin ihlal edildiği iddiasıyla yapılan başvuruyu, "incelenmeksizin kişi bakımından yetkisizlik" nedeniyle kabul edilemez bulmuştu.
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- TÜGVA Ayasofya halısı imzalama kampanyası! 2020 Ayasofya dijital halısı dokuma nasıl yapılır?
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