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Son dakika: Bakan Soylu açıkladı: 'Alabaylar Çetesi' çökertildi

Son dakika haberine göre Soylu, 'de sokakta satanları koordine eden ""nin çökertildiğini, 59 kişinin tutuklandığını açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.07.2020 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020
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Son dakika: Bakan Soylu açıkladı: 'Alabaylar Çetesi' çökertildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Alabaylar Çetesi'nin çökertildiğini duyurdu.

İşte Bakan Soylu'nun paylaşımı şöyle:

İzmir'de bir uyuşturucu çetesi daha çökertildi! Sokak satıcılarını koordine eden "Alabaylar Çetesine" bir yıllık takip neticesinde darbe... 59 tutuklu... Narkotik Daireye, İzmir Emniyetimize, Adli Makamlara... Şükranlarımızla...

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