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Cumhuriyet Kadınları Derneği’nde CHP isyanı

’nde yönetimin güdümünden kurtarılması ardından göreve gelen yeni yönetim CHP eski milletvekili ’ın başını çektiği gurubun derneği CHP kadın örgütü gibi çalıştırmak istenmesine isyan bayrağı açmaya hazırlanıyor. Dernek başkanı ve bazı yöneticilerin yarın düzenlenmesi beklenen basın açıklaması ile rahatsızlıklarını dile getirecekleri öğrenildi. Sabah gazetesinden Sema 'ın haberi...

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Giriş Tarihi: 06.07.2020 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020
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Cumhuriyet Kadınları Derneği’nde CHP isyanı

Cumhuriyet Kadınları Derneği, 5 Aralık 1997 de 32 kurucu üyenin katkıları ile kuruldu. 82 şubesi ve 10 bin üyesi bulunuyor. Geçtiğimiz aylarda yapılan seçimlerle dernek yönetimine Prof. Dr. Tülin Oygür başkanlığındaki bir ekip seçildi. Yönetime çeşitli üniversitelerden öğretim üyeleri de dahil edildi.

BAŞKAN SARIHAN MİLLETVEKİLİ OLDU
Derneğin kuruculuğunu ve 17 yılda genel başkanlığını yapan Şenal Sarıhan sonradan iki dönem CHP'den milletvekili oldu. Sarıhan döneminde derneğin CHP kadın örgütü durumuna getirildiği belirtiliyor. Geçtiğimiz aylarda yapılan seçimlerde CHP eksenli yapı ile Derneğin bir siyasi partinin tekelinden uzaklaştırılarak kadının milli duruş göstermesi hedefleyen grup yarıştı.



CHP'LİLERİN DESTEKLEDİĞİ ADAY KAYBETTİ
CHP'li grubu, başta Şenal Sarıhan, Tuncay Özkan Aylin Nazlıaka gibi CHP'nin tüm as kişileri desteklemesine rağmen Nuran Heper'in temsil ettiği grup yenik düştü. Nuran Heper, 4 yıl CHP Çankaya İlçe Kadın Kolları Başkanlığı yaptı. Heper, eski yönetimde de yer alıyordu.

Tulin Ogür başkanlığındaki yeni yönetim, Yönetimi devraldıktan sonra terörün karşısında, askerin yanında, evladını teröre kurban eden annelerin yanında, dolayısıyla HDP nin karşısında ve Diyarbakır annelerinin yanında duruş sergiledi.Ancak bu duruş dernek içerisinde CHP'ye yakınlığı ile bilinen ekibi rahatsız etti. Söz konusu yapı, kendilerinin bizzat örgüte yerleştirdikleri şubeleri yeni yönetimden koparmaya çalıştı. Birkaç şube gerekçesini gizleyerek istifa etti.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK
Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin yeni yönetimi, teröre karşı duruş ortaya koymak istiyor ancak CHP'ye yakın ekibin bu duruşu engelleme yönünden yaptıkları çalışmalar yeni yönetimi rahatsız ediyor.

Cumhuriyet Kadınları Derneği Başkanı Prof. Dr. Tülin Oygür'ün de aralarında bulunduğu bir grup yöneticinin basın toplantısı ile söz konusu sıkıntıları ve rahatsızlıklarını kamuoyu ile paylaşacakları öğrenildi. Yarın yapılması beklenen basın açıklamasında derneğin teröre mesafesinin de net olarak ortaya konacağı kaydedildi.

Sema ALİM DALGIÇ/SABAH

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