Kurultay öncesi CHP birbirine girdi! İşte bomba gelişme
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İlçe Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na karşı İstanbul’daki 7 CHP’li İlçe Belediye Başkanı’nın gizli bir toplantı yaptığı ileri sürüldü. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin başını çektiği 7 kişilik başkan ekibinin toplantıda ‘CHP’nin Kurultay’ında seçilecek Parti Meclisi üyelerini konuştuğu öğrenildi. İddiaya göre, Ekrem İmamoğlu, ‘Kimse karışmasın, PM üyelerini ben seçeceğim’ dedi. Buna karşı 7 ilçe belediye başkanı ve 25 ilçe başkanı Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilinde toplandı… Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın haberi...
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İlçe Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na karşı CHP'li 7 ilçe belediye başkanının 'karşıt' toplantı yaptığı iddia edildi.
Ankara'da Bilkent Stadı'nda 25-26 Temmuz'da gerçekleştirilecek CHP Kurultay'ı öncesi partinin İstanbul ayağında garip olaylar meydana geldi.
İddiaya göre; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu'na "Belediye Başkanları ve İlçe Başkanları İstanbul'daki Parti Meclisi üye seçimlerini bana bıraksın. Ben belirleyeceğim" dedi. Bunun üzerine İstanbul'daki CHP İlçe Başkanları bu konuda uyarıldı.
BEŞİKTAŞ'TA KRİTİK TOPLANTI
Ancak bu sözlere karşı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bilgisi dahilinde dün akşam gece saat 00:30'a kadar Beşiktaş'ta bulunan Hanedan Restorantta bir toplantı düzenlendi.
Toplantıya CHP Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Ataşehir Büyükşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi öncülük etti. Bu toplantıya Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt katıldı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın da katılacağı ancak gelemediği iddia edildi.
25 İLÇE BAŞKANI ARKALARINDA, BAŞI KILIÇDAROĞLU ÇEKİYOR
Bu ekibin İstanbul'daki Parti Meclisi üyelerini Ekrem İmamoğlu'nun seçmesine izin vermemek adına örgütlendiği, 25 İlçe Başkanı'nın da bu ekibin arkasında tam destek olduğu ileri sürüldü. Ekibin liderinin ise Kemal Kılıçdaroğlu olduğu iddia edildi.
Edinilen bilgiye göre, Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen İlçe Başkan sayısı 14…
Bilindiği gibi, Parti Meclis Üyesi, partinin ilerideki seçimde Cumhurbaşkanı adayı ve Milletvekili adaylarının belirlenmesinde etkin rol oynayacak…
SEMA ALİM DALGIÇ - SABAH
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- EGM'den sosyal medya zorbalığıyla ilgili açıklama: Hassasiyetle takip ediliyor
- 'Bataklık' operasyonundan yeni görüntüler ortaya çıktı
- İletişim Başkanlığı'ndan sosyal medya düzenlemesi örnekleri
- MSÜ 2. seçim aşaması ne zaman 2020? MSÜ puanına diploma notu ekleniyor mu? Milli Savunma Üniversitesi mülakat ne zaman?
- Muharrem İnce'nin kardeşine hapis şoku
- MSÜ kaç kişi başvurdu?
- Sosyal medya mı sosyal terör mü?
- MSÜ taban puanları 2020!
- FETÖ'cü Batmaz'ın eşine 15 yıla kadar hapis istemi
- TOGG bir tescil daha aldı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dev kampanya! BİM'de cuma gününe o ürünler damga vuracak! İşte 3 Temmuz 2020 BİM Aktüel ürünler kataloğu
- Heyecan dorukta! Memur zam oranı ne kadar? 2020 Temmuz zammı ile memur maaşı ne kadar olacak?
- AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF final sınavı ne zaman bitiyor? Sınav girişi nasıl yapılır?
- TOKİ Erzincan kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Erzincan kura çekiliş sonuçları sorgulama
- Netflix'ten Eltilerin Savaşı sürprizi! Eltilerin Savaşı Netflix'e ne zaman gelecek? İşte tarihi...
- Çocuğum hangi okula gidecek? 2020-2021 ilkokul ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman açılacak?
- ALES/1 yeni başvuru tarihi ne zaman? ALES ücreti ne kadar? 2020 ALES ne zaman ne zaman?
- TOKİ Sivas Akıncılar 2. atep kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Sivas kura sonuçları sorgulama
- MEB takvimi: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 LGS tercihleri ne zaman başlayacak?
- Evde bakım maaşına Temmuz zammı! 2020'de evde bakım maaşı ne kadar olacak? Maaş yatan iller hangileri?
- Yeni zamlar açıklanıyor! Memur ve SSK Bağkur emekli maaşı 2020 Temmuz zammı ne kadar? Son durum nedir?
- A101 aktüel 2 Temmuz 2020 kataloğu: Çadır, portatif dikey ütü sürprizi! İşte güncel indirim listesi