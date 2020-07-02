02 Temmuz 2020, Perşembe
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Kurultay öncesi CHP birbirine girdi! İşte bomba gelişme

Başkanı ve CHP İlçe Başkanı ’na karşı İstanbul’daki 7 CHP’li İlçe Belediye Başkanı’nın gizli bir toplantı yaptığı ileri sürüldü. Belediye Başkanı ve Belediye Başkanı ’nin başını çektiği 7 kişilik başkan ekibinin toplantıda ‘CHP’nin Kurultay’ında seçilecek üyelerini konuştuğu öğrenildi. İddiaya göre, Ekrem İmamoğlu, ‘Kimse karışmasın, PM üyelerini ben seçeceğim’ dedi. Buna karşı 7 ilçe belediye başkanı ve 25 ilçe başkanı Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilinde toplandı… Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın haberi...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.07.2020
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KURULTAY ÖNCESİ CHP BİRBİRİNE GİRDİ! İŞTE BOMBA GELİŞME

Cumhuriyet Halk Partisi () Başkanı ve CHP İlçe Başkanı 'na karşı CHP'li 7 ilçe belediye başkanının 'karşıt' toplantı yaptığı iddia edildi.

Ankara'da Bilkent Stadı'nda 25-26 Temmuz'da gerçekleştirilecek CHP Kurultay'ı öncesi partinin İstanbul ayağında garip olaylar meydana geldi.

İddiaya göre; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu'na "Belediye Başkanları ve İlçe Başkanları İstanbul'daki üye seçimlerini bana bıraksın. Ben belirleyeceğim" dedi. Bunun üzerine İstanbul'daki CHP İlçe Başkanları bu konuda uyarıldı.

BEŞİKTAŞ'TA KRİTİK TOPLANTI
Ancak bu sözlere karşı CHP Genel Başkanı 'nun da bilgisi dahilinde dün akşam gece saat 00:30'a kadar 'ta bulunan Hanedan Restorantta bir toplantı düzenlendi.

Toplantıya CHP Beşiktaş Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı öncülük etti. Bu toplantıya Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Bakırköy Belediye Başkanı , Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt katıldı. Maltepe Belediye Başkanı 'ın da katılacağı ancak gelemediği iddia edildi.

25 İLÇE BAŞKANI ARKALARINDA, BAŞI KILIÇDAROĞLU ÇEKİYOR
Bu ekibin İstanbul'daki Parti Meclisi üyelerini Ekrem İmamoğlu'nun seçmesine izin vermemek adına örgütlendiği, 25 İlçe Başkanı'nın da bu ekibin arkasında tam destek olduğu ileri sürüldü. Ekibin liderinin ise Kemal Kılıçdaroğlu olduğu iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen İlçe Başkan sayısı 14…

Bilindiği gibi, Parti Meclis Üyesi, partinin ilerideki seçimde Cumhurbaşkanı adayı ve Milletvekili adaylarının belirlenmesinde etkin rol oynayacak…

SEMA ALİM DALGIÇ - SABAH

CHP kurultayı daha başlamadan alev aldı! CHP KURULTAYI DAHA BAŞLAMADAN ALEV ALDI!

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