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Son dakika: Başkan Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile telefonda görüştü

Son dakika haberleri... Başkan , ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel meseleler değerlendirilirken, kovid-19 ile mücadelede işbirliği konuları ele alındı.

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Giriş Tarihi: 06.07.2020 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel meselelerin değerlendirildiği görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede işbirliği konuları da ele alındı.

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