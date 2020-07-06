Polis korona cezası kesebilir mi? Emniyet Genel Müdürlüğünden açıklama
Adana’da emniyet güçlerinin Korona sürecinde sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında ceza kesilen vatandaşın mahkemeye başvurarak cezayı iptal ettirdiği, kararda da polisin vatandaşa ceza kesmeyeceği ifadesinin yeraldığı iddiasıyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, “Bu ve benzeri konularda polisin tutanak düzenleme yetkisi vardır. Bundan böyle de bu yetkisini kullanacaktır.”denildi.
Sözcü Gazetesi bugün Adana'da polis sokağa çıkma yasağını delen vatandaşa 789 TL para cezası kesildiğini, vatandaş konuyu yargıya taşındığını, Adana 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin ise Hıfzısıhha Kanunu'na göre idari para cezalarının kolluk kuvvetleri tarafından kesilemeyeceğini anımsatarak kesilen para cezasını iptal ettiğini iddia etti.
Emniyet Genel Müdürlüğü söz konusu iddia edile ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada şu satılara yer verildi:
Tüm Dünya'da olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasını engellemek amacıyla yetkili ve sorumlu makamlar tarafından bazı tedbirler alınmaktadır. Alınan bu tedbirlere aykırı davrananlar hakkında da mevzuata göre yetkililer tarafından idari yaptırımlar uygulanmaktadır.
Bazı vatandaşlarımız kendilerine uygulanan idari yaptırımların iptali yönünde yargı mercilerine başvurmuş ve yetkili mahkemelerce de bir kısım iptal kararları verilmiştir. Bu bağlamda 04 Temmuz 2020 tarihinde bazı basın yayın organlarında "Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesemez" başlıklı haberler yer almış ve aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 22. Maddesinde sayılan "Kabahat dolayısıyla idarî yaptırım kararı vermeye ilgili kanunda açıkça gösterilen idarî kurul, makam veya kamu görevlileri yetkilidir." hükmü ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 294. Maddesinde sayılan "Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları mahallî mülkî amir tarafından verilir." Hükmü doğrultusunda Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'de yayılmasını engellemek amacıyla alınan tedbirlere aykırı davrananlara idari yaptırım uygulanması hususunda mahkeme tarafından iptal edilen habere konu karar incelendiğinde; idari yaptırım karar tutanağının mülki amire onaylatılması sonrasında kişiye tebliğ edilmesi gerekirken, tutanağın mülki amire onaylatılmadan ilgiliye tebliğ edilerek, teslim edildiği ve bu şekilde mahkemeye taşındığı anlaşılmıştır. Bu tür usül eksikliklerinin yapılmaması konusunda tüm personel uyarılmıştır.
Yapılan bu usul olarak yanlış işlem münferit bir işlem olup bağlayıcılık yönünden usule uygun diğer işlemleri kapsamamaktadır. Bu ve benzeri konularda polisin tutanak düzenleme yetkisi vardır. Bundan böyle de bu yetkisini kullanacaktır.
Türk Polis Teşkilatımız Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yürüttüğü çalışmalarını yasal görev sınırları içerisindeki yetki ve sorumluluklarına bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edecektir.
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