CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiaları yalan çıktı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur'da LGS'ye giren öğrencilere belediye personelinin kalem, su ve maske dağıtmasının engellendiğini iddia etmişti. Kılıçdaroğlu'nun yalanlayan Burdur Valiliği, "Herhangi bir engelleme söz konusu olmamıştır." ifadelerine yer verdi.
Burdur Valiliği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Burdur'da LGS'ye giren öğrencilere belediye personelinin kalem, su ve maske dağıtmasının engellendiği iddialarına ilişkin, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği gibi hiçbir belediye personeli karakola götürülmemiş ve herhangi bir engelleme söz konusu olmamıştır." açıklaması yaptı.
KILIÇDAROĞLU'NU YALANLADILAR
Valilikten Yapılan yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, 20 Haziran'da kentte gerçekleştirilen LGS'de "Belediye personelinin karakola götürüldüğü, su, kalem ve maske dağıtılmasının engellendiği" iddialarında bulunduğunun öğrenildiği, bu iddialar üzerine Valilikçe açıklama yapılması gereğinin hasıl olduğu bildirildi.
Ülke genelinde olduğu gibi Burdur'da da Liselere Geçiş Sınavının (LGS) alınan tedbirlerle sorunsuz şekilde tamamlandığının kaydedildiği açıklamada, Burdur Belediyesine sokağa çıkma kısıtlaması esnasında LGS ile ilgili herhangi bir görev verilmediği vurgulandı.
"Sokağa çıkma kısıtlaması başlamadan önce belediye ekiplerinin sınavın yapıldığı okullar önünde stantlar açtığı görülmüş ve stantlarda bulunanlar kısıtlamanın başlama saatiyle ilgili yeniden bilgilendirilmişlerdir." ifadeleri kullanılan açıklamada, kısıtlamanın başladığı saatten sonra da görevli ve yetkili olmadıkları halde stantta bulunanların faaliyetlerini devam ettirerek yasağı çiğnediğine işaret edildi.
"GENEL MERKEZE DE BİLGİ GÖNDERİLDİ"
Bu kişiler hakkında, okul çevrelerinde sükuneti sağlamakla görevli güvenlik güçlerince tutanak tanzim edildiği ve akabinde ise Burdur Valiliğince idari yaptırım kararı uygulandığı kaydedildi.
Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:
"CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği gibi hiçbir belediye personeli karakola götürülmemiş ve herhangi bir engelleme söz konusu olmamıştır. Burdur Belediye Başkanı Sayın Ali Orkun Ercengiz de karakola götürülen personellerinin olmadığı hususunu grup toplantısından sonra CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na iletmek üzere CHP Genel Merkezi'ni bilgilendirdiğini ifade etmiştir."
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