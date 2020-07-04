Sosyal medya terörüne tepki! Göz önündeki isimler hedef alınıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve aile karşı yapılan çirkin saldırının ardından yeniden gündeme gelen sosyal medyayla ilgili düzenleme aslında 2019’un son döneminde gündeme gelmişti. Nisan ayında genişletilen teklif son anda torba yasadan çıkarıldı. AK Parti kulislerinde, üzerinde uzun süredir çalışılan bir düzenleme olduğuna vurgu yapılıyor. Öte yandan sosyal medya; hakaret, tehdit, hedef gösterme, gibi suçların kolaylıkla işlendiği bir mecra haline dönüştürebiliyor. Dikkat çeken noktalardan biri; siyasette, magazinde ya da sporda bazı isimlerin özellikle hedef alınması.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak'ın dördüncü çocuklarının dünyaya gelmesinin ardından Twitter'da yapılan çirkin ve hakaret içerikli yorumlar, sosyal medyaya düzenleme tartışmasını bir kez daha gündeme getirdi.
ÖZELLİK HEDEF ALINIYORLAR
Hesap sahiplerinin gerçekten kim olduğunun bilinememesi, sosyal medyayı hakaret, tehdit, hedef gösterme, özel hayatın gizliliğini ihlâl suçlarının kolaylıkla işlendiği bir mecra haline dönüştürebiliyor. Dikkat çeken noktalardan biri; siyasette, magazinde ya da sporda bazı isimlerin özellikle hedef alınması. Bu isimlerden Berat-Esra Albayrak çiftinin maruz kaldığı saldırı her kesimin tepkisini çekerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan paylaşımları "can acıtıcı" olarak niteledi ve söz konusu mesajları atanlarla hukuk önünde hesaplaşacağını söyledi. "Niçin YouTube, Twitter, Netflix'e karşı olduğumuzu anlıyor musunuz?" ifadelerini kullanan Erdoğan, sosyal medya mecraları için bir yasa teklifi hazırlanacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından siyasette sosyal medya düzenlemesiyle ilgili tartışma başladı.
"TWİTTER ÇIKIYOR ÖZGÜRLÜKTEN BAHSEDİYOR"
Erdoğan'ın tepkisini "anlık refleks" olarak değerlendirenler olsa da gelişmeler böyle değil. Erdoğan daha önce de pek çok kez sosyal medya konusunda görüşlerini belirtmişti. Erdoğan, bir mitinginde şu ifadeleri kullanmıştı:
"Twitter birçok devletin kuralına uyuyor; ama mesele Ukrayna, Türkiye olunca; Twitter çıkıyor özgürlükten bahsediyor. Twitter anlaştığı ülkelerde buna neden özgürlük demiyor? Twitter ABD Başkanı'nın telefon konuşması yayınlansa özgürlük mü der?"
TEKLİF GENİŞLETİLDİ
Milliyet'in haberine göre; 2019'un son günlerinde sosyal ağların vergilendirilmesi konusunda önemli bir yasa teklifi taslağı hazırlandı. İnternet yoluyla ciddi gelirler elde eden ancak bu gelirin karşılığı olarak herhangi bir vergi ödemeyen Twitter, YouTube, Facebook gibi şirketlerin "Dijital Hizmet Vergisi" ödemesini zorunlu hale getiren mevzuat çalışması, daha sonra geliştirilerek kapsamlı bir internet düzenlemesine dönüştürüldü ve hazırlanan çalışma geçtiğimiz nisan ayında, koronavirüs ile mücadelede ek tedbirleri kapsayan torba yasa teklifine eklendi. Teklif metninde sosyal ağlara, hukuka aykırı içeriğin kaldırılması veya içeriğe erişimin engellenmesi için Türkiye'de temsilci bulundurma ve Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de barındırma zorunluluğu getirilmesi; bu ağların vergilendirilmesi öngörüldü. Ancak torba yasa teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunulurken son dakikada düzenleme tekliften çıkarıldı.
"DOĞRUDAN BİR BAĞLANTISI YOK"
AK Parti kulislerinde söz konusu düzenlemenin, Ramazan Bayramı sonrası baro düzenlemesiyle birlikte Meclis gündemine getirilmesi planlanan iki acil başlıktan biri olduğu dile getiriliyor. Ve AK Parti, son olay ile internet düzenlemesi arasında doğrudan bir korelasyon kurmuyor; bu düzenlemenin AK Parti'nin uzun süredir üzerinde yoğunlaştığı bir yasa çalışması olduğuna vurgu yapıyor. Düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis'e getirilmesi bekleniyor.
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