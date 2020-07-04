04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Avrupa da harekete geçti! Sosyal medyaya yeni düzenleme...

Başkan ’ın platformlarının kontrol altına alınması gerektiğine yönelik açıklamalarının ardından Avrupa da harekete geçti. , , gibi Avrupa ülkeleri, yönelik düzenleme ve denetleme yasalarını hayata geçirmeye hazırlanıyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.07.2020
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Avrupa da harekete geçti! Sosyal medyaya yeni düzenleme...

İngiltere, Almanya, Fransa gibi Avrupa ülkeleri, sosyal ağlara yönelik düzenleme ve denetleme yasalarını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Sosyal ağlara karşı bir yasal adım da Avrupa Birliği'nden (AB) geldi.

AB, Facebook, Youtube ve Twitter gibi sosyal medya platformlarına karşı yasal düzenleme getirdi. Avrupa Komisyonu'nun açıkladığı yönergeye göre sosyal medya şirketleri geleneksel medya şirketleri gibi kendi platformları üzerinde yayınlanan içerikten sorumlu olacak.

Öte yandan sosyal medya platformu Twitter, ırkçı anlamlar içeren "master / efendi, "slave / köle", "blacklist / karaliste" gibi terimleri, bilgisayar yazılımlarından çıkarmaya karar verdi.

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