MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: CHP, HDP ve İYİ Parti sosyal medya teröründen medet umuyor!
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "CHP, HDP ve İYİ Parti sosyal medya teröründen medet umuyor." dedi. Ayrıca Akçay'ın açıklamalarından öne çıkan bir diğer mesajı ise, "Sosyal medya sağlayıcılarının Türkiye'de temsilcilik açması konusunda kanun çıkarılmalı ve bunlar yerel mahkemelerin kararlarına uymalı" şeklinde oldu.
MHP Grup Başkanvekili Akçay, yaptığı açıklamada, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin sosyal medya terörünü desteklediğini öne sürdü. Sosyal medyada sahte ve anonim hesaplardan insan haysiyet ve şerefine yönelik itibar suikastları ve saldırıların tahammül edilemeyecek hale geldiğini belirten Akçay, sosyal medyada başta FETÖ olmak üzere bazı terör örgütleri tarafından organize şekilde linç kampanyaları düzenlendiğine dikkati çekti.
İnternette sahte profil veya hesap oluşturmanın cezai bir yaptırımı bulunmadığını ifade eden Akçay, yurt içi ve yurt dışı sosyal ağ sağlayıcılarına Türkiye'de temsilcilik açma zorunluluğunun getirilmesi gerektiğini belirtti.
"SAHTE HABERE EN ÇOK MARUZ KALAN ÜLKE TÜRKİYE"
Sosyal medya sağlayıcılarının Almanya, Fransa gibi ülkelerde temsilcilik açtıklarını ancak Türkiye'de temsilcilik açmamak için direndiklerini dile getiren Akçay, "Sosyal medya sağlayıcılarının Türkiye'de temsilcilik açması konusunda kanun çıkarılmalı ve bunlar yerel mahkemelerin kararlarına uymalıdır. Öncelikle sahte hesaplara karşı çok ciddi ve önleyici tedbirlerin alınması gerekir. Hüviyeti belli olmayan kişilerin sosyal medyada hesap açamaması gerekir." diye konuştu.
Akçay, 2018'de yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'nin sahte habere maruz kalma sıralamasında yüzde 49'la ilk sırada yer aldığını hatırlatarak "Bu araştırma bile sosyal medyayla ilgili düzenlemenin acilen yapılması gerektiğini gösteriyor." dedi.
"CHP, HDP ve İYİ Parti ile sahte hesaplar üzerinden medya terörü yaratanlar arasında bir ilişki mi var?" diye soran Akçay, kamuoyunda insan itibarı, haysiyeti ve şerefine yönelik saldırıların önlenmesi konusunda büyük beklenti olduğunu aktardı.
-ALGI YARATILMAYA ÇALIŞILIYOR"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sosyal medyadaki itibar suikastına karşı tavrını açıkça ortaya koyduğunu belirten Akçay, Bahçeli'nin insan şerefine, namusuna, haysiyetine envaiçeşit saldırganlığı provoke eden sosyal medyanın temiz kullanımının sağlanmasına, konuyla ilgili yasal düzenlemenin TBMM'de yapılmasına kadar sosyal medya hesaplarını askıya aldığını hatırlattı.
CHP, HDP ve İYİ Parti'nin sosyal medyadaki sahte hesaplar üzerinden insan haysiyetine, namusuna ve şerefine yönelik itibar suikastlarına karşı gibi göründüğünü ifade eden Akçay, şunları kaydetti:
"CHP, HDP ve İYİ Parti, sosyal medya terörüne yönelik düzenleme hazırlığından rahatsız. CHP, HDP ve İYİ Parti sosyal medya teröründen medet umuyor. Konuyu saptırarak sanki tüm internet kapatılacakmış algısı yaratmaya çalışıyorlar. Demek ki CHP, HDP ve İYİ Parti sosyal medyadaki sahte hesaplar üzerinden insan itibarına, haysiyetine, namusuna ve şerefine yönelik sosyal medya teröründen memnundur. Bu durum, 'Sahte hesaplar üzerinden medya terörü yaratanlar ile CHP, HDP ve İYİ Parti'nin bağlantısı mı var? Bu sahte hesapların bir bölümü CHP, HDP ve İYİ Parti tarafından mı organize ediliyor?' sorusunu akıllara getiriyor."
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