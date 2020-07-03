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Muazzez Ersoy, Orhan Gencebay, Yavuz Bingöl ve Coşkun Sabah A Haber'e sosyal medya düzenlemesi hakkında konuştu
Orhan Gencebay, Muazzez Ersoy, Yavuz Bingöl ve Coşkun Sabah, A Haber canlı yayınında sosyal medya düzenlemesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. "Sahte hesaplar ve fütursuzca yapılan yorumlar bizlerin en büyük sıkıntısı diyen" Muazzez Ersoy, sosyal medya düzenlemesine destek verdi.