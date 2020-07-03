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Muazzez Ersoy, Orhan Gencebay, Yavuz Bingöl ve Coşkun Sabah A Haber'e sosyal medya düzenlemesi hakkında konuştu

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Giriş: 03.07.2020 23:41
Güncelleme:03.07.2020 23:41
Orhan Gencebay, Muazzez Ersoy, Yavuz Bingöl ve Coşkun Sabah, A Haber canlı yayınında sosyal medya düzenlemesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. "Sahte hesaplar ve fütursuzca yapılan yorumlar bizlerin en büyük sıkıntısı diyen" Muazzez Ersoy, sosyal medya düzenlemesine destek verdi.
Sanat dünyasından sosyal medya düzenlemesi yorumu
Sanat dünyasından sosyal medya düzenlemesi yorumu
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