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Sosyal medya devleri Türkiye'de ofis açmalı | Video

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Giriş: 04.07.2020 10:52
Güncelleme:04.07.2020 10:52
Hükümet, sosyal medya şirketlerinin vergilendirilmesi hakkında görüşmelerine devam ediyor. Türkiye’de milyonlarca kullanıcı bulunan şirketlerin, ülkemizde temsilcilikleri bulunsa da Türkiye’nin ticaret kanuna uygun bir şekilde ofisleri bulunmuyor. Bu nedenle bu şirketlerin vergilendirilmeleri ve gerekli konularda cezai işleme tabi tutulmaları mümkün olmuyor.
Sosyal medya devleri Türkiye'de ofis açmalı
Sosyal medya devleri Türkiye'de ofis açmalı
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