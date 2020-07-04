Sosyal medya devleri Türkiye'de ofis açmalı | Video

Hükümet, sosyal medya şirketlerinin vergilendirilmesi hakkında görüşmelerine devam ediyor. Türkiye’de milyonlarca kullanıcı bulunan şirketlerin, ülkemizde temsilcilikleri bulunsa da Türkiye’nin ticaret kanuna uygun bir şekilde ofisleri bulunmuyor. Bu nedenle bu şirketlerin vergilendirilmeleri ve gerekli konularda cezai işleme tabi tutulmaları mümkün olmuyor.