Türkiye ve Arnavutluk imzaları attı! 522 konut inşa edilecek
Türkiye ile Arnavutluk arasında Laç şehrine yapılacak olan 522 konut, 37 ticari ünite ile 375 araçlık kapalı otoparkın inşaat çalışmalarını kapsayan bir mutabakat imzalandı.
26 Kasım 2019 tarihinde Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde 51 kişi hayatını kaybederken, 900'den fazla kişi de yaralanmıştı. Depremzedeler için Arnavutluk ile Türkiye arasında "Afet Sonrası Konut Yapımı Alanında İşbirliği Sözleşmesi" imzalandı. Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanı Arben Ahmetaj ile yaptığı video konferans görüşmesinde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Konutlarımızın projelerini Arnavutluk'taki kardeşlerimizin konut kullanma alışkanlıklarına, Arnavutluk'un yerel mimarisine uygun olacak şekilde hazırladık" diyerek, Arnavutluk halkıyla Türk halkının kalbinin her zaman beraber olduğunu belirtti.
Bakan Kurum, görüşmenin çok daha önceden planlandığını fakat korona virüs salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirmek durumunda kaldıklarını belirterek, "Arnavutluk'a karşı özel sevgisi olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da selamlarını iletiyorum. Bugün Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla dost ve kardeş Arnavutluk'a yapacağımız afet konutlarının mutabakat zaptını imzalamak için bir araya geldik. Aslında çok daha önceden bir araya gelmeyi planlamıştık. Ancak tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle buluşmamızı bugün maalesef video konferans yöntemiyle gerçekleştirmek durumunda kaldık. Ben şimdiden birlikte yürüteceğimiz projelerin Türkiye-Arnavutluk dostluğu için ve depremzede kardeşlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye, bir kardeşlik vazifesi olarak sadece bu konut projeleri noktasında değil, her zaman, her alanda dost ve kardeş Arnavutluk halkının yanında olmuştur. Olmaya da devam edecektir. 2019'un Kasım ayında Arnavutluk'ta yaşanan depremden hemen sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, arama kurtarma ekiplerimizle, sağlık ekiplerimizle Arnavutluk'ta kardeşlerimizin yardımına koşarak yardım etmenin gayreti içerisinde olduk. Tiran'da ve Durres'te konutların, kamu binalarının hasar tespit çalışmalarına katıldık. Ekiplerimizin çalışmalarını yerinde incelemek üzere Ocak ayında Arnavutluk'ta bulunmuştuk. 26 Kasım depreminde hayatını yitiren kardeşlerimiz içinde Allah'tan rahmet, Arnavutluk Cumhuriyeti'ne başsağlığı diliyorum" şeklinde konuştu.
"SÖZ VERDİĞİMİZ ŞEKİLDE VATANDAŞLARIMIZA TESLİMİNİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"
Projenin örnek olduğunu ve TOKİ Başkanlığı tarafından yürütüleceğini ifade eden Bakan Kurum, konuşmasına şöyle devam etti:
"İmzalayacağımız 'Afet Sonrası Konut Yapımı Alanında İşbirliği Sözleşmesi' ile Arnavutluk Laç şehrine yapacağımız 522 konut, 37 ticari ünite ile 375 araçlık kapalı otoparkın inşaat çalışmalarını resmen başlatmış olacağız. Konutlarımızın projelerini Arnavutluk'taki kardeşlerimizin konut kullanma alışkanlıklarına, Arnavutluk'un yerel mimarisine uygun olacak şekilde hazırladık. Mahalle ölçeğinin yaşatılacağı, vatandaşlarımızın sokakta birlikte vakit geçirip yaşamlarını sürdürebilecekleri, ticari ve sosyal alanlarda ihtiyaçlarını giderebilecekleri örnek bir proje olacak. Yer tesliminin yapılmasıyla inşaatlarımızı hızlıca yapıp söz verdiğimiz şekilde, cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde vatandaşlarımıza teslimini gerçekleştireceğiz. Konutların inşaat süreçleri TOKİ Başkanlığımız tarafından yürütülecek. TOKİ Başkanlığımız, konut yapımı konusunda ülkemizin en tecrübeli kamu kurumudur. Türkiye'de toplamda 940 bini konut alanı olmak üzere 1 milyonun üzerinde bağımsız bölümün inşasını başarıyla gerçekleştirdik. Ayrıca yurt dışında muhtelif doğal afetler sonrasında insani yardım amacıyla Endonezya'da, Sri Lanka'da, Pakistan'da, Somali'de konut, hastane, okul ve kamu hizmet binalarının inşasını gerçekleştirdi. TOKİ'nin bu teknik tecrübe ve uygulama pratiğinin Arnavutluk'ta da başarıyla hayata geçirileceğini belirtmek isterim. İnşallah 1 sene sonra hem Cumhurbaşkanlarımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Sayın Ilir Meta'nın teşrifleriyle konutlarımızın teslim törenlerini gerçekleştireceğiz."
"ARNAVUTLUK HALKIYLA TÜRK HALKININ KALBİ HER ZAMAN BERABERDİR"
Bakan Kurum, "Arnavutluk için ortaya koyduğumuz bu işbirliğinin iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin daha da gelişmesine katkı sağlayacağını ümit ediyorum. İnşa edeceğimiz yeni yuvaların Arnavutluklu kardeşlerimize hayırlı olmasını dilerim. Bu mutabakatın oluşmasında büyük emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Arnavutluk makamlarına, Tiran Büyükelçiliğimize şükranlarımı sunuyorum. Arnavutluk halkıyla Türk halkının kalbi her zaman beraberdir, yürekleri beraberdir. Öyle de olmaya devam edecektir" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.
İmza töreninde Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Mehrali Ecer ve Arnavutluk heyeti yer aldı.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Albayrak ailesine çirkin saldırıda flaş gelişme!
- AK Parti'den "baro" mesajı
- Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ve Maas'ten flaş açıklamalar
- Çocuğum hangi okula gidecek?
- Ankara Valiliği'nden flaş kısıtlama açıklaması
- Bakan Soylu güzel haberi böyle duyurdu: Yeni bir dönem başlıyor
- Başkan Erdoğan'dan Katar'a ziyaret!
- O ahlaksızlardan biri 'firari FETÖ sanığı' çıktı
- ALES/1 yeni başvuru tarihi ne zaman?
- Hakurk'ta 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Çocuğum hangi okula gidecek? 2020-2021 ilkokul ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman açılacak?
- ALES/1 yeni başvuru tarihi ne zaman? ALES ücreti ne kadar? 2020 ALES ne zaman ne zaman?
- TOKİ Sivas Akıncılar 2. atep kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Sivas kura sonuçları sorgulama
- MEB takvimi: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 LGS tercihleri ne zaman başlayacak?
- Evde bakım maaşına Temmuz zammı! 2020'de evde bakım maaşı ne kadar olacak? Maaş yatan iller hangileri?
- Yeni zamlar açıklanıyor! Memur ve SSK Bağkur emekli maaşı 2020 Temmuz zammı ne kadar? Son durum nedir?
- A101 aktüel 2 Temmuz 2020 kataloğu: Çadır, portatif dikey ütü sürprizi! İşte güncel indirim listesi
- Altın fiyatları son dakika! 2 Temmmuz 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek tam altın fiyatları ne kadar?
- Uzmanlar tarih verdi! 2. el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2020 sıfır araçlar ne zaman gelecek?
- Jandarma 1300 muvazzaf subay ve astsubay alımı şartları neler? Jandarma Genel Komutanlığı başvuru ne zaman?
- Son dakika: Asgari ücrete zam gelecek mi? 2020 Temmuz zammı ile asgari ücret ne kadar olacak?
- Son dakika: Bu hafta sınav var mı? 4-5 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?