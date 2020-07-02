02 Temmuz 2020, Perşembe
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Kişisel Verileri Koruma Kurulu, TikTok hakkında inceleme başlattı

Son dakika haberine göre (KVKK), sosyal medya uygulaması  hakkında, veri güvenliği açığı iddiaları üzerine resen inceleme başlattı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.07.2020 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020
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TİKTOK'A İNCELEME!

Kurul, fotoğraf, video paylaşım ve mesajlaşma uygulaması hakkında son günlerde basın-yayın organlarında yer alan, "kişisel verilerin korunmasına yönelik veri güvenliği açığı" haberleri ve ihbarlar üzerine harekete geçti.

Kurul, TikTok hakkında resen inceleme başlattı.

Kurul daha önce, veri ihlalleri sebebiyle Facebook'a toplam 3 milyon 250 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar vermişti.

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