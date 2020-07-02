Büyükada davasında yeni gelişme! Yarın karar çıkması bekleniyor
"Büyükada davası" olarak gündeme gelen Uluslararası Af Örgütü Onursal Başkanı ve eski Direktörü Taner Kılıç'ın da aralarında olduğu 6 sanığın "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından yargılandığı İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada yarın karar verilmesi bekleniyor.
İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve kamuoyunda "Büyükada davası" olarak bilinen davanın savcılık mütalaasında, sanıkların terör örgütleri ve üyeleriyle bağlantıları ayrıntılarıyla açıklandı.
18 FARKLI HAT KULLANDIĞI TELEFONUNDAN BYLOCK ÇIKTI
Savcılığın mütalaasında sanık Taner Kılıç'ın 18 farklı GSM hattı kullandığı cep telefonu üzerinden FETÖ'nün gizli yazışma programı Bylock kullandığının tespit edildiği bildirildi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatından sonra örgütün bankası Bank Asya'ya para yatırdığı, hesap işlemlerinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu, kız kardeşinin eşinin, hakkında yakalama kararı olan, firari Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Mehmet Kamış olduğu mütalaada bildirildi. Sanık Taner Kılıç'tan ele geçirilen dijital materyallerde Gezi Parkı eylemleri ve 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili örgütlerin lehine kamuoyu oluşturma yönelik hazırlanmış metinler bulunduğu belirtilen mütalaada, sanığın cep telefonunda FETÖ elebaşı Gülen'e ait bir video bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.
GÜNEY KORE ANKARA BÜYÜKELÇİSİNE, TÜRKİYE'YE GAZ VERMEYİN MEKTUBU
Mütalaada diğer sanıklarla ilgili açıklanan deliller ise şöyle:
Sanık İdil Eser'den ele geçirilen dokümanlarda ise, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, Türkiye'de insan haklarının ağır tehlike altında olduğu iddiasıyla gaz ihracatı yapılmaması için Güney Kore Ankara Büyükelçiliği'ne yazılmış belgeler bulundu. Sanık Nejat Taştan'ın FETÖ ve PKK/KCK, DHKP/C terör örgütü üyeleriyle 'bağış', 'borç iade' açıklamalarıyla banka hesap hareketleri ile telefon görüşmeleri belirlendi. Sanık Günal Kurşun'un da FETÖ üyeleri ve şirketleri ile arasında para hareketleri tespit edildi. Sanık Özlem Dalkıran'ın MGK kararlarıyla, devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı oluşum veya gruplarla bağlantıları gerekçesiyle, kapatılan derneklerle para hareketleri tespit edildi. Sanık Veli Acu'nun da terör örgütü PKK/KCK üyeleriyle telefon görüşmeleri ve para trafiği belirlendi.
Savcılık Taner Kılıç hakkında "Silahlı terör örgütüne (FETÖ/PDY) üye olma" suçundan, sanıklar Günal Kurşun, İdil Eser, Özlem Dalkıran, Nejat Taştan ve Veli Acu'nun ise "Silahlı terör örgütlerine yardım etme" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisleri istedi. Davada yargılanan diğer 5 sanığın ise beraatları talep edildi.
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