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Haberler Galeri Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya TikTok videosu ile olay oldu! 'Şeyma'nın küçük versiyonu'

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya TikTok videosu ile olay oldu! 'Şeyma'nın küçük versiyonu'

Acun Ilıcalı Survivor çekimleri için gittiği Dominik'te mahsur kalmış, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın yanında olduğunu ilan etmişti. Altunkaya şimdi de TikTok'ta paylaştığı dans videosu ile gündeme geldi. Videoda Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'na benzetilen Ayça Çağla Altunkaya'ya, 'Şeyma'nın küçük versiyonu' şeklinde yorumlar yapıldı. İşte Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın çok konuşulan dans videosu...

Giriş Tarihi: 25.05.2020 14:08 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 14:14
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Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya TikTok videosu ile olay oldu! 'Şeyma'nın küçük versiyonu'

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çapla Altunkaya, TikTok'ta paylaştığı video ile yeniden gündeme oturdu.

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Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya TikTok videosu ile olay oldu! 'Şeyma'nın küçük versiyonu'

Şeyma Subaşı'dan boşandıktan sonra kendisinden 29 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile birliktelik yaşamaya başlayan Acun Ilıcalı, bir süre önce Survivor çekimleri için Dominik'e gitmişti.

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Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya TikTok videosu ile olay oldu! 'Şeyma'nın küçük versiyonu'

Koronavirüs salgını nedeniyle adada mahsur kalan Ilıcalı, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı yaplaşım ile sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın yanında olduğunu ilan etmişti.

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Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya TikTok videosu ile olay oldu! 'Şeyma'nın küçük versiyonu'

Acun Ilıcalı'nın Survivor yoğunluğu ve karantina nedeniyle canı sıkılan Ayça Çağla Altunkaya, TikTok'a merak saldı.

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Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya TikTok videosu ile olay oldu! 'Şeyma'nın küçük versiyonu'

O da birçok ünlü gibi çektiği videoları gönlünce paylaşmaya başladı. İlk dans videosunu paylaşan Altunkaya, Şeyma Subaşı'na benzerliği ile sosyal medyanın gündemine oturdu.