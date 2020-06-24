24 Haziran 2020, Çarşamba
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Antalya’da 4 evi soyan Tiktok fenomeni yakalandı! İşleri rast gitsin diye dilenciye para vermişler

'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi ve Kepez ilçesinin Göksu Mahallesi'nde 4 evden yaklaşık 20 bin lira ve telefon çalan, 1'i fenomeni 4 kişi, yakalandı. Şüphelilerin, işlerinin yolunda gitmesi için çaldıkları dilenciye paradan kişi başı 50'şer lira verdikleri ortaya çıktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.06.2020 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020
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HIRSIZ FENOMEN YAKALANDI!

2'si yabancı uyrukluya ait 4 evden 20 bin lira ve telefon çalınmasının ardından harekete geçen Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

HIRSIZLIK İÇİN DİYARBAKIR'DAN ANTALYA'YA GELMİŞ

Polis, şüphelilerin, 'dan gelen platformu Tiktok fenomeni (20) ile 'dan gelen arkadaşları (18)., Y.E. (22) ile (19) olduğunu tespit etti.

DİLENCİYE PARA VERMİŞLER

Operasyon düzenleyen ekipler, Ertekin'i lüks otelde, 3 arkadaşını ise başka adreste yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolü sonrası ifadeleri alınmak üzere Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sorgularının ardından 4 şüphelinin, işlerinin yolunda gitmesi için çaldıkları paradan dilenciye kişi başı 50'şer lira verdikleri ortaya çıktı.

4 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan Y.E., serbest bırakılırken, Bünyamin Ertekin, İbrahim Kurt ve Azat Bıldırcın ise tutuklandı.

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