Bakan Koca açıkladı: 65 yaş üstü düğünlere katılabilecek mi? 65 yaş üstü dışarı çıkma saati değişecek mi?

65 yaş üstü düğünlere katılabilecek mi? 65 yaş üstü dışarı çıkma saati değişecek mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Koronavirüs vaka sayıları ve 65 yaş üstü vatandaşları ilgilendiren konular ele alındı. Gelen sorulardan birisi 65 yaş üstü vatandaşlarımızın düğünlere katılıp katılamayacağı üzerine oldu. 65 yaş üstü vatandaşlarımız 10:00 ile 20:00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor. Peki, 65 yaş üstü düğünlere katılabilecek mi? 65 yaş üstü dışarı çıkma saati değişecek mi? Merak edilen detaylar haberimizde...

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT BELGESİ NEREDEN ALINIR?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilen genelge ile seyahat izni alan vatandaşlar, izin belgesi alarak turizm amaçı seyahat edebilecekler.

'Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi' almak isteyen 65 yaş üstü vatandaşlar, bu belgeyi almak için ALO 199 Vefa Sosyal Destek Hattı'ndan ya da e-Devlet portalı üzerinden seyahat izin belgesi başvurularını yapabilecekler.

Genelgeye göre; vatandaşlar kendileriyle birlikte birinci deree yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için belge alabilecek. Bu belgeler ile otobüs, uçak, tren ve özel araçlarla turizm amaçlı seyahat edilebilecek.

Diğer yandan 3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastalarına "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi" verilmeyecek.

SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

Koronavirüs salgınında en riskli gruplar arasında yer alan 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma yasağının gevşetilmesi ile günün belirli saatlerinde sokağa çıkabiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı saatlere göre 65 yaş üstü vatandaşlar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında dışarı çıkabiliyor.

Bu kısıtlamanın ne zaman sona ereceği ise henüz belirsiz.