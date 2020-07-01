Ekran karartma cezası nedir? Ekran karartma cezası ne anlama geliyor?

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK) bugünkü olağan toplantısında izleme raporlarını değerlendirerek yayın ilkelerini ihlal eden yayıncılara yaptırım uyguladı.

Tele 1 kanalının 30 Nisan 2020 tarihli ana haber bülteninde ve 24 Mayıs 2020 tarihinde ekrana gelen "Karanlıktan Aydınlığa" isimli programında Diyanet İşleri Başkanlığına yönelik maksadını aşan suçlamalar, izleme uzmanları tarafından raporlaştırıldı.

Söz konusu kanaldaki program konuğu yazar Cemil Kılıç'ın sözleri, Diyanet İşleri Başkanlığının tüzel kişiliğini hedef alan, toplumun ve kurumların dini inançlarının sorgulanması ve Cumhurbaşkanı ile Diyanet İşleri Başkanlığına suçlayıcı ifadeler, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden ayrıştırıcı dil kullanımı olarak değerlendirildi.

Yayındaki ifadeler 6112 sayılı Kanun'un yayın ilkelerinin ihlali olarak tespit edildi ve 23 Mart 2020 tarihinde de aynı ihlali yapan Tele 1'e RTÜK tarafından 5 gün geçici yayın durdurma yaptırımı uygulanmasına karar verildi.

Sunucunun 2. Abdülhamid'e hakareti ceza getirdi

Tele 1'de yayınlanan "18 Dakika" programında sunucu Merdan Yanardağ'ın Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'e yönelik cümleleri yayın ihlali olarak tespit edilerek kanala üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulandı.

Yine program sunucusunun RTÜK üyelerini cahillikle, bilgisizlikle ve düşmanlıkla suçlaması ve hakaret etmesi yaptırım sebebi sayıldı.

Hem RTÜK'ün tüzel kişiliği hem de RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, üyeleri ve uzmanları hakkında eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı ve iftira niteliğinde ifadeler nedeniyle Tele 1 hakkında idari para cezası verildi.