01 Temmuz 2020, Çarşamba
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CHP'li Efeler Belediyesi'nde görülmemiş kıyak!

'li belediyeler göreve gelir gelmez, işçi kıyımlarına başladı. Ardından yandaşlarına ihale, yakınlarına müdürlükler ve ikinci maaş gibi birçok kalemde belediye kaynaklarını ve makamlarını dağıttı. Son olarak CHP'li belediyelerde yaşanan bu skandallara bir yenisi daha eklendi. Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre; CHP’li Efeler Belediye Başkanı , kardeşi ’ı 3 müdürlüğün başına getirdi.

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Giriş Tarihi: 01.07.2020 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020
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CHP'Lİ EFELER BELEDİYESİ'NDE GÖRÜLMEMİŞ KIYAK!

Geçtiğimiz yıl göreve başlamaları ardından işçi kıyımı, ikinci maaş ve yakınlara kıyak skandallarıyla gündeme gelen 'li Belediyeleri bile şaşırtan bir 'kıyak' Aydın'ın CHP'li Efeler Belediyesi'nde yaşandı.

İLK İCRAATİ KARDEŞİNİ MÜDÜR YAPMAKTI
Efeler Belediye Başkanı 'da ilk icraat olarak kardeşini Sağlık İşleri Müdürü olarak atamıştı. Belediyenin resmi internet sitesinde yer alan Teşkilat Şeması'nda belediye başkanının kardeşi , Sağlık İşleri Müdürü olarak görünmüştü. Eralp Atay'ın atama öncesinde Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü Hekimliği yaptığı öğrenilmişti.

KARDEŞE 2 MÜDÜRLÜK DAHA
Aradan geçen bir yıl üzerine Atay'ın kardeşine Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün yanı sıra 2 farklı müdürlük daha verdiği belirlendi. Belediyenin resmi internet sitesinde yer alan Teşkilat Şeması'nda belediye başkanının kardeşi Eralp Atay'ın Sağlık İşleri Müdürü, Hukuk İşleri Müdürü ve Mezarlıklar Müdürü olarak yer alması ağızları açık bıraktı.

Sema ALİM DALGIÇ-SABAH

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