Son dakika: Başkan Erdoğan'ın normalleşme süreciyle beraber ilk yurt dışı ziyareti belli oldu
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme süreciyle beraber ilk yurt dışı ziyareti belli oldu. Başkan Erdoğan, yarın Katar'a bir ziyaret gerçekleştirecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan normalleşme süreciyle beraber ilk ziyaretini Katar'a yapıyor.
Başkan Erdoğan, Katar'da Katar emiriyle bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede bölgesel gelişmeler ele alınacak, Katar ve Türkiye arasındaki ikili ilişkiler, koronavirüs salgınıyla mücadele,salgın sonrası dönemdeki iş birlikleri ziyaretin gündem maddelerinden olacak.
Başkan Erdoğan koronavirüs salgını öncesi son ziyaretini 9 Mart tarihinde Brüksel'e yapmıştı.
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