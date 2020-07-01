01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Son dakika: Başkan Erdoğan'ın normalleşme süreciyle beraber ilk yurt dışı ziyareti belli oldu

Son dakika haberi... Başkan 'ın normalleşme süreciyle beraber ilk ziyareti belli oldu. Başkan Erdoğan, yarın 'a bir ziyaret gerçekleştirecek.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.07.2020 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'IN İLK YURT DIŞI ZİYARETİ BELLİ OLDU

Başkan normalleşme süreciyle beraber ilk ziyaretini 'a yapıyor.

Başkan Erdoğan, Katar'da Katar emiriyle bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede bölgesel gelişmeler ele alınacak, Katar ve arasındaki ikili ilişkiler, koronavirüs salgınıyla mücadele,salgın sonrası dönemdeki iş birlikleri ziyaretin gündem maddelerinden olacak.

Başkan Erdoğan koronavirüs salgını öncesi son ziyaretini 9 Mart tarihinde 'e yapmıştı.

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