SABAH'ın; "Sarı zarfla rüşvet trafiği" başlıklı manşet haberinde; Yalova Belediyesi'nin kasasından 22 milyon lirayı kaçırdığı iddiasıyla tutuklanan Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin'in, aynı soruşturmada tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'le yaptığı yazışmalar ve kamera görüntüleri rüşveti belgelemişti.

Görüntülerde; Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in sekteteri Bahar Taşkömür'ün sarı zarf içinde rüşvete aracılık yaptığı tespit edilmişti.

VEFA SALMAN'IN "İHALEYE FESAT KARIŞTIRMAK VE ZİMMET" SUÇUNU İŞLEDİĞİ İFADE EDİLİYOR

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı; Yalova Belediyesi'nin kasasından 30 milyon lira kaçırılarak yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı da; Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman hakkında "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

BAŞKAN OYLAMA İLE SEÇİLDİ

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Başkan Vekilliğine meclis üyesi Mustafa Tutuk getirildi. AK Parti'li üye Mustafa Tutuk'un, salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda 17 oyla Belediye Başkan Vekili seçildiği oturumda, diğer aday CHP'li üye Yavuz Bingöl 13 oyda kaldı. (Kenan Kıran/Sabah)