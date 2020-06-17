17 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Yaşam Haberleri Rüşvete aracılık yapan Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç’in sekreteri Bahar Taşkömür de tutuklandı

Rüşvete aracılık yapan Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç’in sekreteri Bahar Taşkömür de tutuklandı

Belediyesi’ndeki 30 milyon liralık yolsuzluk ve zimmet soruşturmasında; İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan Başkan Yardımcısı ’in sekteteri ’ün de tutuklandığı bildirildi. Sabah’tan ’ın haberinin detayları…

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.06.2020 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020
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CHP'DE RÜŞVET SKANDALI! SEKRETER DE TUTUKLANDI

SABAH'ın; "Sarı zarfla rüşvet trafiği" başlıklı manşet haberinde; Belediyesi'nin kasasından 22 milyon lirayı kaçırdığı iddiasıyla tutuklanan Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin'in, aynı soruşturmada tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı 'le yaptığı yazışmalar ve kamera görüntüleri rüşveti belgelemişti.

Görüntülerde; Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in sekteteri 'ün sarı zarf içinde rüşvete aracılık yaptığı tespit edilmişti.

VEFA SALMAN'IN "İHALEYE FESAT KARIŞTIRMAK VE ZİMMET" SUÇUNU İŞLEDİĞİ İFADE EDİLİYOR

; 'nin kasasından 30 milyon lira kaçırılarak yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

Yalova Belediye Başkanı ve tutuklu bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı da; Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman hakkında "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

BAŞKAN OYLAMA İLE SEÇİLDİ

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Başkan Vekilliğine meclis üyesi getirildi. 'li üye Mustafa Tutuk'un, salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda 17 oyla Belediye Başkan Vekili seçildiği oturumda, diğer aday 'li üye 13 oyda kaldı. (Kenan Kıran/Sabah)

Son dakika: Yalova Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturmasında tutuklu sayısı 18’e yükseldi SON DAKİKA: YALOVA BELEDİYESİ’NDEKİ YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA TUTUKLU SAYISI 18’E YÜKSELDİ
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