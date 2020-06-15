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Haberler Galeri CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün yine çuvalladı! Bodrumluların çilesi sürüyor

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün yine çuvalladı! Bodrumluların çilesi sürüyor

Çin'den tüm dünyaya yayılan Koronavirüs salgını ardından normalleşme sürecini yaşayan Türkiye'nin gözde tatil yeri Bodrum'un başı 800 metreye yayılan meydan-liman düzenlemesi ile dertte... Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin aylardır bitiremediği Bodrum Yat Limanı Altyapı ve Meydan Düzenlemesi'nin 15 Haziran'da bitirileceğini açıklayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün yine çuvalladı. Sabah gazetesinden Hayrettin Şaşmaz'ın haberi...

Giriş Tarihi: 15.06.2020 14:42 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020 14:44
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CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün yine çuvalladı! Bodrumluların çilesi sürüyor
CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün yine çuvalladı! Bodrumluların çilesi sürüyor GALERİ DEVAM EDİYOR

Çin'den tüm dünyaya yayılan Koronavirüs salgını ardından normalleşme süreci ile birlikte turizm sezonu açıldı.

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CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün yine çuvalladı! Bodrumluların çilesi sürüyor
CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün yine çuvalladı! Bodrumluların çilesi sürüyor

Turizm sezonunun açılmasıyla birlikte dünya incisi Bodrum'un gündemi Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bir türlü bitmeyen 800 metrelik düzenlemeyle çalkalanmıştı.

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CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün yine çuvalladı! Bodrumluların çilesi sürüyor
CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün yine çuvalladı! Bodrumluların çilesi sürüyor

Sabah sahil yürüyüşünü bile etkileyen ve aylardır bitmeyen Bodrum Yat Limanı Altyapı ve Meydan Düzenlemesi'nin bir an önce bitmesini isteyen Bodrumlular'ın tepkileri üzerine CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapmıştı.

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CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün yine çuvalladı! Bodrumluların çilesi sürüyor
CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün yine çuvalladı! Bodrumluların çilesi sürüyor

Gürün açıklamasında bugünü işaret ederek, "Bodrum limanımız yenilenen yüzüyle 15 Haziran'da vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacak. Güzel Bodrumumuza yakışan hizmetlere bir yenisini daha eklemiş olacağız" demişti.

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CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün yine çuvalladı! Bodrumluların çilesi sürüyor
CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün yine çuvalladı! Bodrumluların çilesi sürüyor

TARİH VERDİ, ÇUVALLADI
Ancak bugün 15 Haziran olmasına rağmen söz konusu çalışmalar tamamlanmadı. Bodrum Yat Limanı Altyapı ve Meydan Düzenlemesi halen devam ediyor…