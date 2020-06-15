ANA SAYFA
CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün yine çuvalladı! Bodrumluların çilesi sürüyor
Çin'den tüm dünyaya yayılan Koronavirüs salgını ardından normalleşme sürecini yaşayan Türkiye'nin gözde tatil yeri Bodrum'un başı 800 metreye yayılan meydan-liman düzenlemesi ile dertte... Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin aylardır bitiremediği Bodrum Yat Limanı Altyapı ve Meydan Düzenlemesi'nin 15 Haziran'da bitirileceğini açıklayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün yine çuvalladı. Sabah gazetesinden Hayrettin Şaşmaz'ın haberi...
Giriş Tarihi: 15.06.2020 14:42 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020 14:44
- 1
- 10
CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün yine çuvalladı! Bodrumluların çilesi sürüyor
- 2
- 10
CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün yine çuvalladı! Bodrumluların çilesi sürüyor
- 3
- 10
CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün yine çuvalladı! Bodrumluların çilesi sürüyor
- 4
- 10
CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün yine çuvalladı! Bodrumluların çilesi sürüyor
- 5
- 10
CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün yine çuvalladı! Bodrumluların çilesi sürüyor