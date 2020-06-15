CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün yine çuvalladı! Bodrumluların çilesi sürüyor

Sabah sahil yürüyüşünü bile etkileyen ve aylardır bitmeyen Bodrum Yat Limanı Altyapı ve Meydan Düzenlemesi'nin bir an önce bitmesini isteyen Bodrumlular'ın tepkileri üzerine CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapmıştı.