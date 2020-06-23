23 Haziran 2020, Salı
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CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevinden uzaklaştırıldı

Son dakika haberine göre... 'in Erdek ilçesinin 'li Belediye Başkanı , görevinden uzaklaştırıldı. Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, ihaleye fesat karıştırma suçu ve hapis cezasına dikkat çekildi.

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Giriş Tarihi: 23.06.2020 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020
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Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Erdek ilçesinde mülkiyeti belediyeye ait olan ve üzerinde benzinlik bulunan gayrimenkul için " yapılması ve intifa hakkı ihalesi" ile "akaryakıt istasyonu kiralama ihalesi" düzenlendiği bildirildi.

SERBEST REKABET ORTAMININ KASITLI OLARAK ENGELLENEREK

Bandırma , her iki ihalede serbest rekabet ortamının kasıtlı olarak engellenerek sonucu süreç başlamadan belli olacak şekilde planlama yapıldığı ve ihalelerin tek katılımcı ile gerçekleştirilerek planlandığı şekilde sonuçlandırıldığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTIR"

"Erdek Belediye Başkanı 'nın ihaleye fesat karıştırma suçu kapsamında 1 yıl 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği ve bu kararın Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 20 Mayıs 2020 tarihli kararıyla onandığı anlaşılmıştır. Belediyenin önemli bir taşınmazı ile ilgili iki ayrı ihale süreci konusunda bizzat mahkeme kararıyla tespit yapılması ve bu kararın onanması üzerine adı geçen Belediye Başkanı, 'nın 127'nci maddesinin 4'üncü fıkrası ile Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştır."

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